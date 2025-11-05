Slušaj vest

(KMG) -- Osmi po redu Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE) otvoren je u sredu u Šangaju. Kineski premijer Li Ćijang održao je uvodni govor na ceremoniji otvaranja sajma, odnosno otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma Hungćijao.

Li Ćijang je izjavio da Kineski međunarodni sajam uvoza služi kao kapija za svetsku ekonomiju ka kineskoj ekonomiji i kao važan most koji povezuje Kinu sa svetom.

„Broj kompanija učesnica na ovogodišnjem sajmu dostigao je novi rekord, što u potpunosti pokazuje snažnu vitalnost kineskog supervelikog tržišta“, istakao je Li.

Li je istakao da Kineski međunarodni sajam uvoza postaje sve uspešniji, uglavnom zahvaljujući pridržavanju principa „deljenja koristi sa svetom“. Nasuprot tome, neke unilateralističke i protekcionističke akcije na međunarodnoj sceni ozbiljno utiču na međunarodnu trgovinu i ekonomski poredak, te remete globalnu ekonomiju.

Kineski premijer je izneo tri tačke gledišta na skupu. Prvo, treba insistirati na jednakosti i uzajamnoj koristi kako bi se učvrstio

legitimni temelj zajedničkih interesa. Drugo, treba uvek iskreno štititi međunarodnu pravednost i pravdu, jer su sudbine svih zemalja u svetu danas tesno isprepletene.

Treće, treba unaprediti reforme upravljanja i poboljšati sistem međunarodnih trgovinskih i ekonomskih pravila. „Kina je spremna da sarađuje sa svim stranama kako bi aktivno promovisala sprovođenje Inicijative za globalno upravljanje u oblasti međunarodne trgovine i ekonomije, kao i da reformiše i unapredi multilateralni trgovinski sistem sa STO u njegovom središtu,“ istakao je kineski premijer.

Li je izjavio da su na Četvrtoj plenarnoj sednici 20. Centralnog komiteta KPK razmotrene i odobrene preporuke za 15. petogodišnji plan, unoseći veću sigurnost u ekonomski i društveni razvoj Kine u narednom periodu. On je istakao da će se Kina fokusirati na ekonomski razvoj i usmeriti svoje napore na promociju visokokvalitetnog rasta, što će dati nove i važne doprinose globalnom ekonomskom rastu.

Pored toga, Kina će i dalje nepokolebljivo promovisati otvaranje na visokom nivou, stalno proširivati institucionalno otvaranje i unapređivati sveobuhvatni probni demonstracioni projekat za proširenje otvaranja sektora usluga.

Svečanom otvaranju sajma prisustvovalo je oko 1.500 predstavnika iz 155 zemalja, regiona, međunarodnih organizacija, političkih, poslovnih i akademskih krugova.

Na ceremoniji otvaranja održali su govore premijer Gruzije Irakli Kobahidze,premijer Srbije Đuro Macut, predsednik Predstavničkog doma Nigerije Tadžudin Abas i drugi visoki zvaničnici.