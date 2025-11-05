Slušaj vest

Američke televizijske mreže objavile su da su kandidati Demokratske partije pobedili na sinoć održanim izborima za guvernerske funkcije u Nju Džersiju i Virdžiniji.

BBC navodi da su to dva dodatna udarca za američkog predsednika Donalda Trampa nakon pobede u Njujorku demokrate Zohrana Mamdanija, prvog muslimana koji je izabran za prvog čoveka najvećeg grada u SAD, a za kojeg je šef Bele kuće rekao da je "komunista" i da mu neće davati novac iz federalnih fondova.

Majki Šeril je u Nju Džersiju osvojila više glasova od Trampovog kandidata republikanca Džeka Čatarelija.

U Virdžiniji je Abigejl Spanberger, bivša kongresmenka i agent Centralne obaveštajne agencije (CIA), takođe pobedila na izborima za guvernera.

Ona će postati prva žena na čelu ove savezne države.

U Virdžiniji se na vlasti smenjuju demokrate i republikanci, što znači da bi ovaj ishod mogao da bude pokazatelj raspoloženja birača uoči izbora naredne godine za mesta u Predstavničkom domu Kongresa i Senatu na sredini Trampovog mandata.

