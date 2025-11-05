GLASANJE I U NJU DŽERSIJU I KENTAKIJU

Američke televizijske mreže objavile su da su kandidati Demokratske partije pobedili na sinoć održanim izborima za guvernerske funkcije u Nju Džersiju i Virdžiniji.

Majki Šeril je u Nju Džersiju osvojila više glasova od Trampovog kandidata republikanca Džeka Čatarelija.

U Virdžiniji je Abigejl Spanberger, bivša kongresmenka i agent Centralne obaveštajne agencije (CIA), takođe pobedila na izborima za guvernera.

Ona će postati prva žena na čelu ove savezne države.

