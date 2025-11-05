Slušaj vest

Portugalske vlasti privele su četiri osobe nakon što su portugalska policija i mornarica presrele narko-podmornicu koja je prevozila više od 1,7 tona kokaina usred Atlantskog okeana, ulične vrednosti, bar u Evropi, više od 130 miliona evra.

Podmornica je išla ka Iberijskom poluostrvu i zaplenjena je proteklih dana, saopštili su zvaničnici.

Na snimcima se vidi kako policija i mornarica okružuju plovilo pre nego što su se ukrcali, zaplenili drogu klase A i uhapsili četiri člana posade, za koje se navodi da su iz Južne Amerike.

Osumnjičeni, među kojima su dvojica Ekvadoraca, Venecuelanac i Kolumbijac, zadržani su u pritvoru nakon pojavljivanja pred sudom.

Vitor Ananias, šef portugalske policijske jedinice za borbu protiv trgovine drogom, rekao je na konferenciji za novinare da njihove različite nacionalnosti pokazuju da organizacija iza njih nije zasnovana samo u jednoj zemlji.

Pomorski analitički i operativni centar sa sedištem u Lisabonu otkrio je da je proteklih dana dobio informacije da kriminalna organizacija planira slanje podmornice natovarene kokainom namenjenim Evropi.

Nekoliko dana kasnije, portugalski brod uspešno je locirao podmornicu na oko 1.800 kilometara od obale Lisabona, u operaciji koju su podržale britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala i američka Uprava za suzbijanje droga (DEA).