Broj poginulih osoba u tajfunu Kalmaegi na Filipinima prešao je 90 žrtava, prema današnjim zvaničnim podacima agencije Frans pres o toj katastrofi koja je izazvala jake poplave.

Portparol centralne provincije Sebu rekao je za Frans pres da je pronađeno još 35 tela u priobalnom selu čime je bilans nastradalih u tom regionu porasto na 76.

Nacionalna civilna odbrana ranije je potvrdila da je najmanje još 17 osoba poginulo u drugim delovima zemlje, čime je ukupan broj porastao na 93.

Tajfun Kalmaegi stigao je na istok zemlje u ponedeljak pred ponoć i došao do kopna na nivou ostrvske provincije Dingat, prema nacionalnoj meteorološkoj službi.

Tokom prethodna 24 časa 183 milimentara padavina obrušilo se na zonu oko grada Sebua, što je iznad mesečnog proseka od 131 milimetar, rekao je za Frans pres meteorolog Šarmanj Varila.

Guvernerka Pamela Barikuatro rekla je da se radi o situaciji bez presedana.

"Očekivali smo da su vetrovi opasni.. ali voda je zapravo ta koja je ugrozila naše stanovništvo", rekla je ona novinarima dodajući da su poplave bile "razarajuće".

Danas oko 11.00 po lokalnom vremenu (4.00 po srednjoevropskom vremenu) tajfun je krenuo ka zapadu i turističkim mestima u oblasti Palavan, sa vetrovima jačine od 130 kilometara na sat i naletima do 180 kilometara na sat.

Svake godine oko 20 oluja ili tajfuna pogodi Filipine ili im se približi, dok su najsiromašniji regioni zemlje generalno najteže pogođeni.

Meteorolozi očekuju da će tri do pet oluja pogoditi ovu azijsku naciju pre kraja godine.

Prema rečima stručnjaka, klimatske promene doprinose češćim i intenzivnijim ekstremnim vremenskim prilikama.