Malo ko je mogao da zamisli da će jedna od posledica rata u Ukrajini biti nestašica goriva u Rusiji - od avgusta, kada je Kijev počeo sistematske napade dronovima na ruske rafinerije, pogođeno je više od polovine od 38 ključnih objekata.

To je izazvalo pad rafiniranja i racionalizacije goriva u nekim regionima, piše Foreign Affairs.

Moskva se još uvek drži, ali sa sve većim poteškoćama

Iako se čini da Ukrajina ozbiljno potresa ruski energetski sektor, Moskva je do sada održavala kontrolu zahvaljujući svojim velikim kapacitetima i brzoj rehabilitaciji. Vlada ima niz mera za ublažavanje posledica, ali postoji rizik da će kao odgovor povećati napade na ukrajinsku infrastrukturu,

Na dugi rok, česti udari iscrpljuju sistem i povećavaju zavisnost industrije od državne intervencije. Prava šteta nije fizička, već institucionalna: Rusija održava privid stabilnosti, ali time ubrzava sopstveni pad.

Bogata naftom, siromašna gorivom

Rusija ima oko 6,5 miliona barela dnevno kapaciteta i izvozi dva miliona barela derivata. Ali tržište je sada pod pritiskom sezonske potražnje i državne kontrole cena.

Mehanizam subvencionisanja, takozvani supresor cena, poremetio je tržišne signale: velike kompanije snabdevaju sopstvene benzinske pumpe, dok nezavisni trgovci, koji čine većinu tržišta, ostaju bez goriva, posebno u ruralnim područjima.

Ključni uzrok krize je rast ukrajinskih kapaciteta za napade dronovima dugog dometa. Rafinerije u zapadnoj Rusiji su redovno meta, a napadi dosežu čak do Sibira.

Postrojenje u Volgogradu je pogođeno pet puta za dva meseca. Iako nisu potpuno uništene, rafinerije su u stalnom ciklusu popravki, dok sankcije otežavaju nabavku delova. Kijev sada može da lansira rojeve dronova koji preplavljuju rusku odbranu.

Rat iscrpljivanja

Ukrajinski napadi sami po sebi ne uništavaju sistem, već ga postepeno istroše. Rusija ne može podjednako braniti sve rafinerije, a promena odbrane zahteva vreme. Rafinerije instaliraju sigurnosne mreže, ali one pružaju samo privremenu zaštitu. Napadi takođe imaju simboličku dimenziju: Kijev sada nameće Moskvi iste troškove koje Rusija godinama nameće Ukrajini.

Stabilnost po svaku cenu



Do septembra, ukrajinski štrajkovi su smanjili rusku rafineriju za oko 10 procenata. Kremlj je odgovorio zabranom izvoza i korišćenjem rezervi, ali je time dodatno pooštrio državnu kontrolu nad sektorom. Što se vlada više meša, industrija postaje manje efikasna. Rafinerije rade, ali sa odloženim održavanjem i rastućim bezbednosnim rizicima – znak tihe degradacije.