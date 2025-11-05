Slušaj vest

Nemačka policija je bila primorana da interveniše nakon što je par imao seksualne odnose vozeći brzinom od 140 kilometara na sat na autoputu u Severnoj Rajni-Vestfaliji.

Prema policiji grada Minstera, prolaznik je prijavio "nepravilnu" vožnju automobila.

Prema izveštajima, automobil marke "Ford" je više puta mogao da sleti sa puta i na kraju se zaustavio.

Kada je svedok sustigao "Ford", shvatio je razlog nepravilne putanje vozila: vozač i žena suvozač su imali seksualne odnose!

On je potom to prijavio nemačkoj policiji, koja je na kraju uspela da zaustavi 37-godišnjeg vozača i 33-godišnju ženu na benzinskoj pumpi u Minsteru.