Prolaznik je primetio da nešto nije u redu sa drugim automobilom, ali kada ga je sustigao imao je šta da vidi, nakon čega je pozvao policiju
LOVCI NA ADRENALIN
UMALO DA IH ZADOVOLJSTVO KOŠTA ŽIVOTA Muškarac i žena u Nemačkoj išli brzinom od 140 km/h dok su imali seks!?
Nemačka policija je bila primorana da interveniše nakon što je par imao seksualne odnose vozeći brzinom od 140 kilometara na sat na autoputu u Severnoj Rajni-Vestfaliji.
Prema policiji grada Minstera, prolaznik je prijavio "nepravilnu" vožnju automobila.
Prema izveštajima, automobil marke "Ford" je više puta mogao da sleti sa puta i na kraju se zaustavio.
Kada je svedok sustigao "Ford", shvatio je razlog nepravilne putanje vozila: vozač i žena suvozač su imali seksualne odnose!
On je potom to prijavio nemačkoj policiji, koja je na kraju uspela da zaustavi 37-godišnjeg vozača i 33-godišnju ženu na benzinskoj pumpi u Minsteru.
Vozač se sada suočava sa krivičnim prijavama za nasilničku vožnju.
(Kurir.rs/Spiegel/P.V.)
