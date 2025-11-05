Slušaj vest

Dok je meksička predsdnica Klaudija Šejnbaum razgovarala sa građanima na ulicama Meksiko sitija, muškarac je iznada prošao iza nje i počeo da je dodiruje, čak je u jednom trenutku nakratko obuhvatio oko struka!

Obezbeđenje je brzo skočilo i udaljilo čoveka.

Kako se na snimku može videti, muškarac se nagnuo da je poljubi u obraz s leđa, a stigao je i da je neprimereno dodiruje po telu.

Ona ga je rutinski odgurnula, održavajući osmeh dok se okrenula ka njemu.

Na snimku se moglo čuti kako govori "Ne brinite".

Iz Kancelarije predsednice Meksika još nije bilo komentara zbog ovog incidenta.

Šejnbaum se trudi da održava kontakt sa građanima, baš kao i njen prethodnik Andres Manuel Lopez Obrador, pa često ulazi u masu, rukuje se sa ljudima, fotografiše.