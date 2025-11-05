Slušaj vest

Pobeda Zohrana Mamdanija na izborima u Njujorku izvela je stotine građana na ulice da proslave ovaj istorijski rezultat, a posebnu zabavu organizovali su Muslimanski demokratski klub Njujorka i druge muslimanske i azijske organizacije u gradu.

Kako su prvi rezultati trke za gradonačelnika Njujorka počeli da se pojavljuju na tri velika televizora, publika je uzbuđeno govorila na engleskom, bengalskom i arapskom jeziku.

Ono što se nekada činilo nemogućim sada je sigurno - stotine hiljada muslimanskih Njujorčana živeće u gradu kojim upravlja prvi muslimanski gradonačelnik.

"Alhamdulilah", rekao je jedan mladić prijatelju, govoreći mu da je ovo nestvaran rezultat.

Foto: Printscreen X

Kada Mamdani bude položio zakletvu kao gradonačelnik 1. januara, postaće najistaknutiji muslimanski izabrani zvaničnik u Sjedinjenim Američkim Državama.

On je već stigao i da uputi prozivku predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Njegova pobeda je takođe prekretnica za muslimane Njujorka, koji su se često osećali isključenima iz mnogih aspekata javnog života grada, preneo je klix.ba.

Izborom Mamdanija, kao i njegovom kampanjom, njegove muslimanske sabraće nisu samo postale vitalni deo političke infrastrukture grada - već mogu videti jednog od svojih na njenom vrhu.

"Glasala sam rano i plakala sam", rekla je Sumaija Čoudhuri, 41-godišnja farmaceutkinja koja živi u Bejsajdu, Kvins.

Pre izbora, rekla je, nije mogla da zamisli da musliman može biti izabran za gradonačelnika Njujorka.

Rana Abdelhamid, osnivačica nevladine organizacije, rekla je da je ovo važna pobeda za muslimansku zajednicu grada.