Sa 28 godina, Rama Duvadži će biti najmlađa prva dama koju je Njujork ikada imao. Duvadži je stavljena u centar pažnje nakon što je njen suprug Zohran Mamdani pobedio na izborima za gradonačelnika u utorak uveče.

I u svom pobedničkom govoru, novoizabrani gradonačelnik je posebno pozdravio svoju suprugu koja je stajala pored njega.

„I mojoj neverovatnoj supruzi, Rami, hajati“, rekao je, koristeći arapsku reč za „moj život“. „Ne postoji nikoga koga bih radije imao pored sebe u ovom trenutku i u svakom trenutku.“

Duvadži je umetnica sa sirijskim korenima iz Njujorka čiji radovi često istražuju teme Bliskog istoka. Njeni radovi su se pojavljivali na BBC News-u, kao i u The New York Times-u, The Washington Post-u, Vice-u i londonskom muzeju Tate Modern.

„Rama nije samo moja žena; ona je neverovatna umetnica koja zaslužuje da bude poznata pod svojim uslovima“, napisao je Mamdani u objavi 12. maja, objavljujući da su se venčali tri meseca ranije.

„Bože, ona je stvarna“, našalio se Duvadži u komentaru na tu objavu.

Kako su se upoznali Rama i Zohran?

Par se upoznao na aplikaciji za upoznavanje Hinge, „tako da još uvek ima nade u tim aplikacijama za upoznavanje“, rekao je Mamdani u intervjuu za The Bulwark.

Donedavno je retko viđena tokom predizborne kampanje svog muža, što je navelo protivnike da tvrde da 33-godišnji poslanik državne skupštine „krije“ svoju ženu.

Njeno odsustvo je bilo značajno, s obzirom na to da američki kandidati često stavljaju svoje supružnike na pokaz kako bi pokazali svoju posvećenost porodičnim vrednostima.

Mamdani se osvrnuo na kritike zbog odsustva svoje supruge u svojoj majskoj objavi, koja je uključivala seriju fotografija koje prikazuju njihov brak u kancelariji službenika grada Njujorka.

„Ako pogledate Tviter danas, ili bilo kog dana, znate koliko politika može biti zlobna“, napisao je.

„Obično to ignorišem, bilo da su u pitanju pretnje smrću ili pozivi na moju deportaciju. Ali drugačije je kada je reč o onima koje volite... Možete kritikovati moje stavove, ali ne i moju porodicu.“

Duvadži je odlučila da ostane van reflektora - čak i dok je profil njenog muža rastao - ali se kaže da je bila pokretačka snaga iza kulisa, prema CNN-u.

Ona je bila među onima koji su finalizovali identitet brenda Mamdani, uključujući smelu ikonografiju i font koji se koristi na njegovim žutim, narandžastim i plavim predizbornim materijalima, navodi se.

Uprkos tome što se uglavnom klonila kamera, nekoliko Duvadžijinih prijatelja je oduševljeno govorilo o njoj u intervjuima usred spekulacija o njenoj ulozi u Mamdanijevoj administraciji.

„Ona je naša moderna princeza Dajana“, izjavila je jedna prijateljica, Hasnain Bati, za New York Times prošlog meseca.

Drugi su opisali Duvadži kao uzbuđenu, ali preplavljenu rastućom pažnjom, objavio je NY Post.

Biografija Rame Duvadži

Duvadži je diplomirala na Univerzitetu Virdžinija Komonvelt pre nego što je stekla master diplomu iz ilustracije na Školi vizuelnih umetnosti u Njujorku.

„Koristeći crtane portrete i pokret, Rama ispituje nijanse sestrinstva i zajedničkih iskustava“, piše na profesionalnoj veb stranici gospođe Duvadži.

Veliki deo njenih radova je crno-beli i prikazuje scene iz arapskog sveta. Gospođa Duvadži je rođena u Teksasu i etnički je Sirijka, rekao je portparol kampanje za Njujork tajms.

Godine 2022, njeni radovi su se pojavili u dokumentarcu Svetskog servisa Bi-Bi-Sija „Ko je ubio mog dedu“ koji je istraživao atentat na jemenskog političara 1974. godine.

Neki od njenih radova objavljenih na Instagramu kritikuju „američki imperijalizam“, ono što je ona nazvala izraelskim ratnim zločinima i osuđuju „etničko čišćenje“ Palestinaca, odražavajući neke od političkih stavova njenog supruga. Izrael odlučno poriče optužbe za genocid u Gazi.

Njeni radovi takođe pokazuju podršku Mahmudu Kalilu, diplomcu Univerziteta Kolumbija, koga Trampova administracija želi da deportuje zbog tvrdnji da njegov rad koji se zalaže za Palestince predstavlja „antisemitizam“ prema Jevrejima.

Umetnica iz Bruklina je veći deo pandemije koronavirusa provela u Dubaiju, gde živi njena porodica, rekla je u aprilskom intervjuu za veb-sajt YUNG.

U tom intervjuu, pitana je o nedavnim događajima na Bliskom istoku, povratku Donalda Trampa u Belu kuću i naglom porastu imigracionih racija.

„Neću lagati, stvari su trenutno mračne u Njujorku“, rekla je. „Brinem se za svoje prijatelje i porodicu, i čini mi se da su stvari potpuno van mojih kontrola.“

„Sa toliko ljudi koji su proterani i ućutkani strahom, sve što mogu da uradim jeste da koristim svoj glas da progovorim o tome šta se dešava u SAD, Palestini i Siriji koliko god mogu“, dodala je.

Takođe je pitana o odgovornosti koju umetnici moraju da imaju da govore o globalnim pitanjima.

„Dužnost umetnika, što se mene tiče, je da odražava vreme“, rekla je, citirajući muzičarku Ninu Simon.

„Verujem da svako ima odgovornost da se izjasni protiv nepravde, a umetnost ima takvu sposobnost da je širi“, nastavila je.