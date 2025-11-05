Slušaj vest

Vozač automobila jutros je naleteo na više osoba, pešaka i jednog biciklistu, na francuskom ostrvu Oleron, udarivši deset ljudi, javlja Parisijen.

Pet osoba je povređeno, od kojih tri teško, saopštila je nacionalna žandarmerija. Vozač je priveden i smešten u pritvor.

Incident se dogodio oko 8.45 sati između dva sela na ostrvu, Dolus Doleron i Sen-Pjer Doleron. Ukupno je bilo uključeno deset osoba, pešaka i biciklista.

Pet osoba je povređeno, od kojih tri teško. Nekoliko žrtava je helikopterom prevezeno u Univerzitetsku bolnicu u Poatjeu. Ipak, ovo je privremeni bilans, koji se može promeniti, navodi francuski list.

Pokušao da zapali vozila, vikao Alahu Akbar

Prema prvim informacijama iz istrage, vozač je navodno povikao Alahu Akbar pre nego što je naleteo na više osoba.

Ove informacije još nisu zvanično potvrđene. Istraga takođe ispituje mogućnost da je u pitanju osoba sa psihičkim poremećajima.

Nekoliko minuta nakon napada, muškarac je priveden bez otpora dok je pokušavao da zapali svoje vozilo.

U automobilu su pronađene boce sa gasom, a vozilo je samo delimično gorelo.

Priveden je u brigadu žandarmerije Sen-Pjer Dolerona.

Prema informacijama Parisijena, reč je o muškarcu francuskog državljanstva, u tridesetim godinama, koji živi u La Kotinjерu, selu na zapadnoj obali ostrva Oleron.

"Poznat je po brojnim problemima, posebno zbog redovne upotrebe droge i alkohola", rekao je za gradonačelnik Sen-Pjer Dolerona, Kristof Sijer.