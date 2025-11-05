Slušaj vest

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir izjavio je da je novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani ljubitelj Hamasa, da mrzi Izrael i da je osvedočeni antisemita.

"Odabir Zohrana Mamdanija za gradonačelnika Njujorka će biti zauvek upamćen kao trenutak kada je antisemitizam pobedio nad zdravim razumom. On je fan Hamasa, mrzi Izrael i osvedočeni je antisemita", rekao je Ben Gvir, odbacujući Mamdanijeve tvrdnje da Izrael vrši genocid u Pojasu Gaze.

Itamar Ben Gvir Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP / Profimedia

Članovi izraelske koalicione vlade ujedinjeni su u osudi krajnje-levičarskog demokratskog kandidata Zohrana Mamdanija, naglašavajući da ima antipatiju prema Izraelu, usput ga optužujući da podržava Hamas.

Direktor opozicione Jisrael Bejtehu partije Avigdor Liberman, takođe ocenjuje da je pobedio "čovek koji je podržavao Hamas, napadao Izrael i okrivljivao Zapad za sve svetske probleme".

"Nisu prošle tri decenije od rušenja njujorških kula, a Njujork je izabrao rasističkog, populističkog i otvoreno šiitskog islamistu za gradonačelnika. Mamdani je zaštitno lice tihog džihada i njegov izbor je poziv za njujorške Jevreje koji žele da imigriraju tamo gde pripadaju - zemlji Izraela. 'Velika jabuka' je zvanično pala", rekao je Liberman.