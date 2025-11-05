Kako piše Kijev post, ruska vojska je granatom pogodila starijeg čoveka koji je nosio belu zastavu. Ubistvo se dogodilo u Harkovskom regionu
PAKAO NA ZEMLJI
(VRLO UZNEMIRUJUĆE) RUSKE SNAGE RAZNELE ČOVEKA SA BELOM ZASTAVOM: Stariji muškarac je hodao putem kada ga je pogodila granata (VIDEO)
Stravičan zločin dogodio se na ukrajinskom frontu, kada su ukrajinske snage raznele starijeg čoveka sa belom zastavom.
Kako piše Kijev post, ruska vojska je granatom pogodila starijeg čoveka koji je nosio belu zastavu.
Ubistvo se dogodilo u Harkovskom regionu.
"Ljudi nisu imali oružje, nisu predstavljali pretnju. Nedužni ljudi. Još jedan ratni zločin, uhvaćen na kameri. Svet to mora nazvati pravim imenom", navodi se na X nalogu Kijev Posta.
Drugi X nalog piše da se ubistvo dogodilo 3. novembra, kada su stradala dva civila i pas, u oblasti Kupjansk u Harkovu, kod sela Kruhlijakivka.
U napadu su korišćeni FPV dronovi.
(Kurir.rs/KyivPost)
