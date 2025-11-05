Slušaj vest

Stravičan zločin dogodio se na ukrajinskom frontu, kada su ukrajinske snage raznele starijeg čoveka sa belom zastavom.

Kako piše Kijev post, ruska vojska je granatom pogodila starijeg čoveka koji je nosio belu zastavu.

Ubistvo se dogodilo u Harkovskom regionu.

"Ljudi nisu imali oružje, nisu predstavljali pretnju. Nedužni ljudi. Još jedan ratni zločin, uhvaćen na kameri. Svet to mora nazvati pravim imenom", navodi se na X nalogu Kijev Posta.

Drugi X nalog piše da se ubistvo dogodilo 3. novembra, kada su stradala dva civila i pas, u oblasti Kupjansk u Harkovu, kod sela Kruhlijakivka.