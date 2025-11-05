Slušaj vest

Zohran Mamdani (34), novoizabrani gradonačelnik Njujorka, najmlađi je prvi čovek najvećeg američkog grada još od 1892. godine, prvi je musliman na čelu Velike jabuke, prvi poreklom iz jugoistočne Azije i prvi koji je rođen u Africi.

Ovaj nesuđeni reper opisuje sebe kao demokratskog socijalistu, a kao kandidat Demokratske partije je prema izbornim projekcijama CBS njuza osvojio 50,4 odsto glasova u odnosu nezavisnog kandidata Endrjua Kuoma sa 41,6 odsto i republikanca Kurtisa Slive kojem je pripalo svega 7 odsto glasova.

- Danas smo jasno poručili: nada je živa - kazao je Mamdani pristalicama okupljenim na proslavi sinoćnje pobede.

On je imao poruku i za američkog predsednika Donalda Trampa, rođenog Njujorčanina.

- Donalde Trampe, pošto znam da gledaš, imam ove reči za tebe: pojačaj zvuk. Da bi došao do bilo koga od nas, moraćeš da prođeš pored svih nas - kazao je Mamdani.

Dok je Mamdani govorio o njemu, Tramp je objavio post na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- ...I TAKO POČINJE! - glasila je kratka objava Trampa koji je dan uoči glasanja javno podržao Kuoma, nekadašnjeg guvernera savezne države Njujork i zapretio obustavom federalnih finansija ako "komunista" Mamdani stane na čelo Njujorka.

Mamdani je rođen 18. oktobra 1991. u Kampali, glavnom gradu Ugande, a sa roditeljima, od kojih je otac musliman poreklom iz Indije, a majka hinduističke veoispovesti, preselio se u Njujork kada je imao sedam godina.

Pohađao je srednju školu u Bronksu i stekao diplomu iz afričkih studija na koledžu Boduen, gde je bio i suosnivač organizacije Studenti za pravdu u Palestini.

Američki državljanin od 2018. godine

Američko državljanstvo dobio je 2018. godine, a nagli politički uspon u velikoj meri duguje kampanji na društvenim mrežama koja je bila okrenuta mlađoj populaciji, pa je na Instagramu sakupio skoro pet miliona pratilaca, dok na TikToku ima 1,6 miliona ljudi koji gledaju njegove snimke.

Uspeh na ovim izborima donela su mu obećanja da će Njujorčanima omogućiti niže cene stanovanja, besplatne vožnje gradskim autobusima i kompletnu dečiju zaštitu za sve stanovnike tog grada mlađe od pet godina.

- Ovo je grad u kojem svaka četvrta osoba živi u siromaštvu, grad u kojem 500.000 dece zaspi gladno svake večeri. To je, na kraju, grad koji je u opasnosti da izgubi sve ono što ga čini tako posebnim - kazao je nedavno Mamdani, kojeg su podržali i pojedini demokratama nastrojeni milijarderi uprkos tome što je vodio kampanju protiv ultrabogatih.

Njegov izbor za gradonačelnika Njujorka porede s istorijskim usponom Baraka Obame, koji je 2008. postao prvi crni predsednik SAD.

Ono što je sigurno, Mamdanijeva kampanja razlikovala se značajno od onih koje su u poslednjih deset godina vodili Trampovi glavni rivali iz redova demokrata - prvo Hilari Klinton, a potom i Džo Bajden i Kamala Haris.

Svi oni su sopstvenu politiku zasnivali na napadima na Trampa, predstavljajući ga kao opasnost po Ameriku, a što je on u slučajevima nekadašnje državne sekretarke i bivše potpredsednice lako rešio, a verovatno bi i Bajdena da se izbori 2020. nisu odigrali u specifičnim okolnostima vezanim za koronavirus i rasne nemire izazvane policijskim ubistvom Afroamerikanca Džordža Flojda 2020. godine.

Dominaciju nad Bajdenom Tramp je potom pokazao pre povlačenja ovog prvog iz izborne trke prošlog leta.

A šta je uradio Mamdani?

Mamdani se, za razliku od ovo troje koncentrisao upravo na ono što su demokratski glasači zamerali Trampovim protivkandidatima i bavio se socijalnim temama, a ne plašenjem ljudi republikanskim liderom.

Naravno, Mamdanijeva kampanja je bila mnogo lakša pošto pre svega nije bila za Belu kuću, a pored toga on realnu konklurenciju nije ni imao, što je bilo jasno i samom Trampu i uticalo na odluku predsednika SAD da tek reda radi podrži Kuoma.

Čim je Mamdani izabran pokrenuta su pitanja da li bi on mogao da bude i predsednički kandidat na izborima 2028, a kratak odgovor je "ne".

Razlog je to što on nije rođen u Americi, već je naturalizovani državljanin, pa osim ako SAD ne promene Ustav ne može da postane predsednik ni potpredsednik.

Ovo nije viđeno još od Obame

Ipak, to ga ne čini mnogo manje opasnim po Trampa, pošto se, po mišljenju Bena Roudsa, bivšeg zamenika savetnika za nacionalnu bezbednost u Obaminoj administraciji, ovako nešto nije desilo u Americi još od pobede njegovog bivšeg šefa.

Rouds je za BBC Radio 4 kazao da je Mamdani "promenio glasačko telo" time što je podstakao mlade ljude i migrante u Njujorku da izađu na izbore.

- Ono što je najvažnije jeste da je onizgradio pokret... on je ličnost koja ujedinjuje. On nije ličnost koja deli ljude kako ga neki predstavljaju - rekao je Rouds.

On je dodao da ostaje da se vidi da li Mamdani može da ispuni obećanja koja bi donela "veliku promenu" Njujorku.