Gubitak domaće proizvodnje čelika mogao bi koštati Nemačku i do 50 milijardi evra godišnje, prema studiji Univerziteta u Manhajmu.

Analiza pokazuje da bi, ukoliko bi nemačke čeličane zatvorile pogone ili premestile proizvodnju u inostranstvo, nemačka ekonomija postala izuzetno ranjiva na globalne krize snabdevanja čelikom.

Takav scenario - u kojem bi veliki izvoznici poput Kine ograničili isporuke zbog geopolitičkih sukoba ili poremećaja u lancima snabdevanja - doveo bi do rasta cena za industrije zavisne od čelika, kao što su građevinarstvo, mašinstvo, prerada metala i automobilska industrija.

"Povećanje troškova bi smanjilo proizvodnju, a samim tim i stvaranje vrednosti u ovim sektorima", navodi se u studiji.

Kriza, dodaju autori, smanjila bi prihode domaćinstava i oslabila domaću potražnju.

Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Ekonomske i političke posledice

„Čak bi i postepeni pad u čeličnoj industriji imao ekonomske i političke posledice“, napisali su autori studije, Tom Krebs i Patrik Kačmarčik.

Regioni sa razvijenom čeličnom industrijom, kao što su Duizburg, Ajzenhitenštat, Bremen i Sarland, bili bi posebno pogođeni.

Takođe upozoravaju na političke efekte takvog scenarija: iskustva iz SAD i Velike Britanije pokazuju da ekonomski pad u industrijskim regionima često podstiče rast populističkih pokreta.

„Ovo bi se moglo dogoditi i u Nemačkoj: vlada koja napušta ključne industrije ne samo da slabi ekonomiju, već i demokratsku stabilnost“, rekli su autori.

Nemačkoj je potrebna minimalna proizvodnja od 40 miliona tona čelika

Prema istraživanju, Nemačka treba da održi dugoročnu proizvodnju od najmanje 40 miliona metričkih tona čelika godišnje kako bi zadovoljila domaće potrebe.

U 2024. godini proizvedeno je oko 37 miliona tona sirovog čelika, što je ispod potrebnog nivoa.

Ekonomisti sa univerziteta predlažu da polovina proizvodnje bude zasnovana na direktnom smanjenju emisije ugljenika, a druga polovina na topljenju čeličnog otpada u električnim pećima.

„Da bi se to postiglo, potrebno je značajno povećati investicije u postrojenja za klimatski prihvatljivu proizvodnju čelika“, rekli su autori.

