OVAKO IZGLEDA NASLOVNICA DANAŠNJEG NJOJURK POSTA: Mamdani sa srpom i čekićem u rukama (FOTO)
Naslovna strana današnjeg Njujork posta glasi: „Socijalista Mamdani pobeđuje u trci za gradonačelnika. Crvena jabuka“. U pozadini, Mamdani je prikazan sa srpom i čekićem u rukama, dok se na nebu iznad nebodera nalaze tri crvena pentagrama.
Demokratski socijalista Zohran Mamdani, koji je sebe opisao kao „Trampovu najgoru noćnu moru“, izabran je za novog gradonačelnika Njujorka.
„Nakon kampanje koja je obećavala visoke poreze, besplatne stvari i mržnju prema Izraelu, socijalista Zohran Mamdani je sinoć pobedio ubedljivo i postaće 111. gradonačelnik Njujorka“, piše Njujork post.
Njujork post često kritikuje levicu
Njujork post je jedan od najstarijih američkih dnevnih listova, osnovan 1801. godine. On predstavlja konzervativne političke stavove, bliske Republikanskoj stranci.
Često kritikuje političku levicu, progresivne pokrete i demokratske zvaničnike, dok afirmativno piše o republikanskim kandidatima i konzervativnim pitanjima. Njegov stil je provokativan, sa upečatljivim naslovima, ironijom i vizuelno jakim naslovnicama.
Tramp naziva Mamdanija komunistom
Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je pre dva dana u velikom intervjuu za emisiju „60 minuta“ na CBS-u da će biti „teško“ nastaviti slanje federalnog novca u Njujork ako Mamdani pobedi na izborima.
Voditeljka CBS vesti, Nora O’Donel, razgovarala je sa Trampom o nizu tema, od blokade vlade do imigracije, ali razgovor je eskalirao kada je pomenula izbore u Njujorku. „Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalista. On je favorit“, počela je O’Donel. „Komunista, a ne socijalista“, prekinuo ju je Tramp. „On je mnogo gori od socijaliste.“
Na pitanje O’Donel o poređenjima koja opisuju Mamdanija kao „harizmatičnu, levičarsku verziju tebe, koja krši stara pravila“, Tramp je odgovorio u svom stilu. „Pa, mislim da sam mnogo zgodniji od njega, zar ne?“, rekao je. Zatim je objasnio šta bi se desilo ako bi Mamdani, koga je uporno nazivao komunistom, preuzeo upravljanje gradom.
„Biće mi teško kao predsedniku da dam mnogo novca Njujorku. Jer ako imate komunistu koji vodi Njujork, sve što radite jeste da trošite novac koji tamo šaljete. Dakle, ne znam da li je pobedio, a nisam ni na koji način Kuomov fan, ali ako će biti između lošeg demokrate i komuniste, uvek ću izabrati lošeg demokratu, da budem iskren sa vama“, rekao je.
Mamdanijeva politika
Mamdanijeva politička platforma zasniva se na jačanju javnih usluga i proširenju socijalnih programa, posebno u oblastima stanovanja i transporta. On se zalaže za zamrzavanje kirija u regulisanim stanovima i izgradnju velikog broja pristupačnih stanova.
Mamdani takođe podržava uvođenje besplatnog autobuskog prevoza i proširenje javnog prevoza koji se finansira iz gradskog budžeta. Njegovi planovi uključuju povećanje poreza za najbogatije i najveće korporacije kako bi se finansirali novi javni programi.
Kada je reč o društvenim pitanjima, on snažno podržava prava LGBT+ osoba i proširenje pristupa zdravstvenoj zaštiti. Zalaže se za besplatnu brigu o deci i smanjenje troškova života porodica. U oblasti javne bezbednosti, promoviše veću ulogu socijalnih i službi mentalnog zdravlja, uz smanjenje obima posla koji se tradicionalno prenosi na policiju.
(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)