Smrtonosni obrazac iz Bahmuta i Avdijevke, gde su komandanti odlagali povlačenje dok proboj nije postao katastrofalan, sada se opasno ponavlja. Ukrajinske trupe u Mirnogradu na istoku Ukrajine su gotovo odsečene, a situacija postaje kritična iz dana u dan.

Razmak između ruskih snaga koje napreduju sa istoka i zapada smanjio se na samo tri kilometra, stvarajući smrtonosnu klešta oko grada. Sve je teže snabdevati ukrajinske branioce južno od ove tačke svakim danom, a povlačenje na sever kroz uski koridor postaje sve opasnije. Branioci Mirnograda, delovi 25. vazdušno-desantne brigade i 38. mornaričke brigade, sada se suočavaju sa mogućnošću potpunog opkoljavanja koje se meri danima, a ne nedeljama. Jedini preostali put za bekstvo je uski koridor pod stalnim nadzorom ruskih dronova, piše Euromaidan Press.

Poruka je jasna, smatraju analitičari proukrajinskog Tima za obaveštajnu analizu sukoba (CIT). „Vreme je da ukrajinske oružane snage napuste Mirnograd i područje južno od njega“, saopštio je CIT.

Strateški značaj gradova

Mirnograd, industrijski grad sa oko 40.000 stanovnika pre rata, nalazi se istočno od Pokrovska, rudarskog centra koji je nekada imao više od 100.000 ljudi. Ova dva grada su sidro ukrajinske odbrane u Donjeckoj oblasti. Zauzimanje Pokrovska otvorilo bi put ruskim snagama ka Kramatorsku i Slavjansku, ključnim gradovima 60 kilometara severno koji su ostali pod ukrajinskom kontrolom.

Više od godinu dana, brojčano nadjačane ukrajinske snage branile su Pokrovsk i Mirnograd. Rusi su, uz ogromne gubitke u ljudstvu i opremi, sporo napredovali, plaćajući visoku cenu za svaki osvojeni metar zemlje. Nakon što su zaustavljeni u direktnim napadima na obodu gradova, promenili su taktiku i započeli operaciju opkoljavanja.

Dronovi pretvaraju puteve snabdevanja u zone ubijanja

U martu je ruska 132. motorizovana streljačka brigada iskoristila praznine u ukrajinskoj odbrani i brzo napredovala ka selu Dobropilje, presecajući jedan od dva glavna puta snabdevanja. Iako je ukrajinski kontranapad sprečio potpuno odvajanje, ruski dronovi za odsecanje vetrova pretvorili su puteve koji vode do Pokrovskog u smrtonosne zamke.

„Skoro svako vozilo koje ulazi u grad je napadnuto“, upozorio je ukrajinski filantrop Sergej Sternenko. „Nemoguće je brzo evakuisati ranjenike. Nemoguće je na vreme dostaviti zalihe i municiju. Glavni gubici nisu na položajima, već na putu.“

Ruski pritisak se pojačava

Tokom oktobra, Rusi su nastavili svoje mehanizovane napade i dodatno pojačali kordon oko Pokrovskog i Mirnograda. Prema analizi CIT-a, sada je prekasno da se spasu bilo koje od naselja. „Oba grada su praktično izgubljena i njihovo ponovno zauzimanje je gotovo nemoguće, jer su rezerve Oružanih snaga Ukrajine raspoređene na susedni deo fronta kako bi stabilizovale proboj kod Dobropolja“, saopštio je CIT. Trenutno se samo delovi dve ukrajinske brigade - 25. vazdušno-desantne i 38. mornaričke - nalaze u i oko Mirnograda, dok se ostaci 155. mehanizovane brigade još uvek nalaze u Pokrovskom.

Iako se klešta zatvaraju, bekstvo još uvek nije nemoguće. „Iako očekujemo da će se siva zona uskoro zatvoriti, potpuno opkoljavanje i zarobljavanje ili ubijanje svih vojnika zarobljenih u džepu ne mogu se predvideti“, objasnio je CIT. „U savremenom ratovanju, gde ruski napadi često uključuju male jedinice, slične male ukrajinske grupe i dalje mogu da probiju opkoljavanje, uprkos rizicima od napada dronovima ili oružanih sukoba.“

Ipak, svako povlačenje biće izuzetno opasno. Ukrajinski vojnici će verovatno morati da se povuku peške, ostavljajući svu tešku opremu iza sebe.

Tragičan obrazac kasnih povlačenja

Naređenje za povlačenje iz Mirnograda, smatraju mnogi posmatrači, trebalo je da stigne mnogo ranije. Ukrajinske snage već pripremaju nove odbrambene linije severno od Pokrovska. Međutim, predugo čekanje na povlačenje iz nebranjivih gradova postaje tragična tradicija za ukrajinsku vojsku. To se desilo u Bahmut, Avdijevki i Sudži.