Slušaj vest

Rasprava između mađarskog premijera Viktora Orbana i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog se nastavila rečima Orbana, koji mu je poručio da Kijev nipošto ne brani Budimpeštu.

"Moram odbaciti neke tvrdnje da je Mađarska nešto dužna Kijevu. Ukrajina ne brani Mađarsku ni od koga, ni od čega. Nismo tražili tako nešto, niti ćemo ikada. Mađarska bezbednost je garantovana našom naconalnom odbranom i NATO, čiji Ukrajina, nažalost, nije član", rekao je Orban.

Zelenski je rekao i da Orban daje određenu podršku Putinu, tako što "opstruiše pristupne pregovore Kijeva ka EU".

Foto: Printskrin X

U intervjuu za Juronjuz u utorak, Zelenski je rekao da nema nameru da se pravda Budimpešti, dodajući da umesto toga Mađarska treba da podrži ukrajinsku odbranu Evrope (od Rusije).