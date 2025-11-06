Slušaj vest

Povratak grupe kineskih astronauta na Zemlju planiran za danas odložen je do daljeg, jer je njihovu letelicu udario komad svemirskog otpada.

Svemirski otpad čine delovi veštačkih satelita i drugih svemirskih letelica u Zemljinoj orbiti.

Tri astronauta iz misije Šendžou-20 poletela su sa svemirske stanicu Tijengong u aprilu i dovršavali su šestomesečnu smenu.

Grupu čine vođa tima Čen Dong, pilot lovaca Čen Džongžui i inženjer Vang Đie.

Foto: Shutterstock

Njihove zamene u misiji Šendžou-21 uspešno su se spojile sa svemirskom stanicom prošle subote.

Kineski svemirski program napreduje stabilno od početka 2003. godine. Kina je izgradila svoju svemirsku stanicu i cilj joj je da do 2030. godine njeni astronauti kroče na Mesec.