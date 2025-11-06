KOMAD SVEMIRSKOG OTPADA POGODIO LETELICU: Kineski astronauti odložili povratak na Zemlju
Povratak grupe kineskih astronauta na Zemlju planiran za danas odložen je do daljeg, jer je njihovu letelicu udario komad svemirskog otpada.
Svemirski otpad čine delovi veštačkih satelita i drugih svemirskih letelica u Zemljinoj orbiti.
Tri astronauta iz misije Šendžou-20 poletela su sa svemirske stanicu Tijengong u aprilu i dovršavali su šestomesečnu smenu.
Grupu čine vođa tima Čen Dong, pilot lovaca Čen Džongžui i inženjer Vang Đie.
Njihove zamene u misiji Šendžou-21 uspešno su se spojile sa svemirskom stanicom prošle subote.
Kineski svemirski program napreduje stabilno od početka 2003. godine. Kina je izgradila svoju svemirsku stanicu i cilj joj je da do 2030. godine njeni astronauti kroče na Mesec.
