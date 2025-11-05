Slušaj vest

Direktor Ukrajinskog centra za istraživanje energetike Oleksandar Harčenko upozorio je danas da se Ukrajina suočava sa "značajnim rizikom" od prekida grejanja ove zime zbog ruskih vazdušnih napada koji su poslednjih nedelja ciljali kritičnu infrastrukturu.

Ruska kampanja bombardovanja, koja je prouzrokovala veliku štetu elektranama i gasnoj infrastrukturi, već je izazvala nestanak struje širom zemlje i izazvala strah od oštre zime kako temperature padaju.

"Napadi na objekte za snabdevanje grejanjem su se već dogodili i nastaviće se. Ne smemo se zavaravati: rizik je veoma značajan", upozorio je Harčenko na konferenciji za novinare.

Prema rečima tog stručnjaka za energetski sektor, ukrajinski gradovi moraju da se pripreme da sprovedu Plan B za grejanje zgrada ove zime, jer se većina oslanja na centralizovane sisteme grejanja.

Što se tiče električne energije, dok su neke elektrane dobro branjene, distributivne mreže su skoro nezaštićene, a intenzivni napadi na te mreže su počeli, upozorio je.

Takođe je upozorio na potencijalnu "katastrofu" u glavnom gradu, Kijevu, ako bi dve elektrane koje ga snabdevaju imale stalne probleme na temperaturama ispod nule.

Ukrajinske vlasti su poslednjih nedelja sprovele vanredna isključenja struje u nekoliko regiona, a ponekad i širom cele zemlje, posle niza ruskih vazdušnih napada.

Ta bombardovanja podsećaju na kampanje iz prethodnih godina, koje su ponekad milione ljudi gurnule u tamu. Ukrajina uzvraća napadima na skladišta nafte i rafinerije u Rusiji skoro svake nedelje. Takođe je više puta gađala elektrane i električne trafostanice.