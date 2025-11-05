NOVI PROBLEMI SA BESPILOTNIM LETELICAMA U BELGIJI

Letovi na glavnom međunarodnom aerodromu u Briselu i danas ne idu redovno, nakon sinoćnog zatvaranja zbog dronova.

Aerodrom je saopštio da su kašnjenja i otkazivanja i dalje moguća "iz bezbednosnih razloga".

To je bio prvi put da je neki aerodrom u Briselu bio zatvoren zbog dronova.

Premijer Belgije Bart de Vever, koji je bio meta planiranog napada kamikaza dronom, za sutra je sazvao sastanak Belgijskog saveta za nacionalnu bezbednost, koji uključuje ministre odbrane, unutrašnjih poslova, pravde i spoljnih poslova zemlje.

Prošlog vikenda, više neidentifikovanih dronova proletelo je u blizini vojne baze sa američkim nuklearnim oružjem.

Operateri dronova nisu identifikovani, ali je ministar odbrane Teo Franken, koji je poručio da će NATO "sravniti Moskvu sa zemljom ako Putin napadne Brisel", rekao da letovi u blizini vazduhoplovne baze Klajne-Brogel tokom prošlog vikenda izgledaju kao špijunska operacija usmerena na destabilizaciju.

Prošlog meseca, nekoliko dronova je primećeno iznad druge belgijske vojne baze, blizu granice sa Nemačkom.

Poslednjih meseci, incidenti sa dronovima širom Evrope primorali su aerodrome na privremeno zatvaranje.

Prošlog petka, zbog leta drona na berlinskom aerodromu Brandenburg obustavljeni su letovi na skoro dva sata.