Teško ranjeni ukrajinski vojnik, koji je proveo 33 dana zarobljen u gradu pod ruskom okupacijom, spašen je u dramatičnoj i smeloj operaciji upotrebom kopnenog robota. Njegovo spasavanje na sigurno usledilo je nakon šest neuspelih pokušaja, a detalje misije i snimke ključnih trenutaka objavio je Prvi odvojeni medicinski bataljon Ukrajine.

Prema izveštaju bataljona, vojnik je teško povređen pre 33 dana i u životu ga je održavao samo podvez. Tokom tog dugog perioda, šest spasilačkih misija je propalo, u kojima je uništeno ili onesposobljeno šest kopnenih robotskih sistema, od kojih su četiri pripadala susednim jedinicama.

Foto: Printscreen X

Uprkos ogromnim gubicima i rizicima, sedmi pokušaj je bio uspešan. Evakuacija, nazvana Operacija GVER, trajala je skoro šest sati. Robot je prešao ukupno 64 kilometra, od čega 37 sa oštećenim točkom. Naime, na putu do ranjenika, robot je naišao na protivpešadijsku minu, ali je uprkos oštećenju nastavio svoju misiju. Ni povratak nije bio lak - ruski dron je bacio eksploziv na vozilo, ali je vojnik ostao nepovređen zahvaljujući oklopnoj kapsuli.

Čitava operacija je trajala 5 sati i 58 minuta, a robot se kretao prosečnom brzinom od 13 km/h, dok je maksimalna zabeležena brzina bila 29 km/h.

Roboti postaju ključni na bojnom polju

Usred tekućeg rata, ukrajinska vojska se sve više oslanja na kopnene dronove za isporuku zaliha na prve linije fronta i evakuaciju ranjenika. Ova tehnološka adaptacija postala je neophodnost jer obe strane masovno koriste vazdušne dronove, pretvarajući tradicionalnu liniju fronta u kilometrima duboku „zonu smrti“. U takvim uslovima, gde dronovi stalno ugrožavaju puteve snabdevanja, kopneni roboti postaju ključni za spasavanje života.

Bataljon je potvrdio da je vojnik uspešno evakuisan i da je dobio svu potrebnu medicinsku negu. Trenutno je na daljem lečenju i van je životne opasnosti.