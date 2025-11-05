Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas ujutru da je privremena obustava rada vlade bila jedan od razloga za poraze republikanaca na lokalnim izborima u gradu Njujorku, državama Virdžiniji i Nju Džerziju.

"Mislim da, ako pogledate šta kažu anketari, obustava rada vlade bila je veliki faktor", rekao je Tramp novinarima tokom doručka sa republikanskim zakonodavcima u Beloj kući. "Negativan faktor za republikance, i to je bio veliki uticaj."

Tramp je dodao:

"Kažu da ja nisam bio na glasačkom listiću, ali da sam ipak bio najveći faktor. Ne znam baš o tome, ali mi je čast što su to rekli."

Podsetimo, u Njujorku, gde se vodila najveća bitka, pobedio je prvi muslimanski gradonačelnik "Velike jabuke", Zohran Mamdani, za koga se čak sada priča i da bi mogao da bude predsednički kandidat.