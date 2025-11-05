TRAMP PRONAŠAO "KRIVCA" ZA SLABIJE REZULTATE REPUBLIKANACA: Naveo dva izvora koja se ne mogu zanemariti
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas ujutru da je privremena obustava rada vlade bila jedan od razloga za poraze republikanaca na lokalnim izborima u gradu Njujorku, državama Virdžiniji i Nju Džerziju.
"Mislim da, ako pogledate šta kažu anketari, obustava rada vlade bila je veliki faktor", rekao je Tramp novinarima tokom doručka sa republikanskim zakonodavcima u Beloj kući. "Negativan faktor za republikance, i to je bio veliki uticaj."
Tramp je dodao:
"Kažu da ja nisam bio na glasačkom listiću, ali da sam ipak bio najveći faktor. Ne znam baš o tome, ali mi je čast što su to rekli."
Podsetimo, u Njujorku, gde se vodila najveća bitka, pobedio je prvi muslimanski gradonačelnik "Velike jabuke", Zohran Mamdani, za koga se čak sada priča i da bi mogao da bude predsednički kandidat.
Obustava rada američke vlade danas je dostigla 36. dan, što nije zabeleženo u američkoj istoriji.
(Kurir.rs/FoxNews/P.V.)