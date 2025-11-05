Slušaj vest

Ukrajinski piloti dronova iz bataljona Signum 53. odvojene mehanizovane brigade uništili su ruski višeccevni raketni sistem (VBR) BM-21 Grad na Siverskom frontu, izvestila je jedinica 4. novembra. U videu koji je objavio Signum, izviđački dron locira ruski lanser skriven u onome što su operateri opisali kao „postapokaliptični filmski set“.

Snimak prikazuje bespilotnu letelicu kako manevriše kroz uski prolaz pre nego što je udarila u kamuflirano vozilo, što je izazvalo masivnu eksploziju koja je poslala gust crni dim koji se digao u nebo.

„Pilot je otišao u lov i završio u postapokalipsi koju smo sami stvorili“, napisao je bataljon. „Uvideo je sklonište koje je izgledalo kao nešto sa filmskog seta. Ispostavilo se da je to bio BM-21 spreman za predstavu. Dron je proklizao kroz otvor i poslao gosta na dugo putovanje.“

Eksplozija je bila dovoljno snažna da sugeriše da je lanser bio napunjen punim kompletom raketa. Bataljon je saopštio da je udar potpuno eliminisao metu, dodajući: „Eksplozija je govorila glasnije od bilo kojih reči. Neprijatelj se neće sakriti od Signuma.“

Šta je BM-21 "Grad"?

BM-21 Grad („Grad“) jedan je od najprepoznatljivijih i najšire korišćenih višeccevnih raketnih bacača sovjetskog dizajna. Razvijen početkom 1960-ih, zvanično je usvojen u upotrebu 28. marta 1963. godine, nakon niza terenskih i borbenih ispitivanja. Od tada je korišćen u sukobima širom sveta, uključujući i intenzivno korišćenje od strane ruskih snaga u ratu protiv Ukrajine.

1/2 Vidi galeriju BM-21 Grad ruski raketni sistem Foto: Shutterstock

Montiran na šasiji kamiona visoke mobilnosti Ural-4320, BM-21 je naoružan sa 40 lansirnih cevi sposobnih da ispaljuju rakete kalibra 122 mm. Puna plotuna traje samo 20 sekundi, pokrivajući površinu udara do 14,5 hektara. Sistem ima maksimalni domet od 40 kilometara, vreme punjenja je 7 minuta i može se povući sa pozicije u roku od 1 minuta nakon pokretanja napada.

Posada lansirne ustanove se obično sastoji od tri člana, a vozilo može da nosi ukupno do 60 raketa.

Foto: Prinrscreen