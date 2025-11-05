UKRAJINCI DEMANTUJU RUSE: Naše snage nisu opkoljene u Pokrovsku!
Ukrajinski generalštab tvrdi da se odbrana strateški važnog grada Pokrovska nastavlja, a da njihove snage nisu opkoljene od ruskih snaga.
Prema vojnim navodima, odbrana se nastavlja.
"Preduzimaju se mere za blokiranje neprijatelja, koji pokušava da se infiltrira i akumulira u gradu Pokrovsku. Nastavlja se aktivno suprotstavljanje pokušajima neprijateljskih pešadijskih grupa da se učvrste", saopštio je ukrajinski generalštab.
Dodaje se da Odbrambene snage Ukrajine sprovode udarne i pretraživačke operacije u Pokrovsku.
Konkretno, uključene su jurišne jedinice 425. komande za specijalne operacije, operativci specijalne jednice, i još nekoliko jedinica ukrajinske vojske.
Prema njihovom izveštaju, samo u proteklih 24 sata u oblasti Pokrovska, ukrajinski vojnici eliminisali su 26 neprijatelja, još 64 je ranjeno.
Uništeno je ili oštećeno 58 neprijateljskih pešadijskih skloništa u gradu i okolini.
Ukrajinci tvrde da su od početka nedelje, na Pokrovskom pravci naneli 249 gubitaka ruskoj vojsci, od čega je 159 "nepovratno", kao i da su uništeni kontrolni punktovi bespilotnih letelica, 26 jedinica automobilske i motociklističke opreme, tenk i jedno oklopno borbeno vozilo.
Ruska strana je prethodno tvrdila da su njeni vojnici zauzeli Pokrovsk.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)