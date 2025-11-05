Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti naložio Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane i obaveštajnim službama da pripreme koordinisane predloge za mogući početak testiranja nuklearnog oružja.

"Nalažem ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane, specijalnim službama i relevantnim civilnim agencijama da učine sve što je moguće kako bi prikupili dodatne informacije o ovom pitanju, sproveli njegovu analizu na nivou Saveta bezbednosti i podneli koordinisane predloge za mogući početak testiranja nuklearnog oružja", rekao je Putin.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov izjavio je da bi, zbog planova SAD, Rusija trebalo da započne hitne pripreme za nuklearna ispitivanja, a poligon Nova Zemlja je pogodan za tu svrhu.

Foto: printscreen vestinet.rs

"Uzimajući u obzir trenutnu situaciju, smatram da je preporučljivo odmah početi sa pripremama za nuklearna ispitivanja u punom obimu. Spremnost snaga i sredstava na Centralnom poligonu na arhipelagu Nova Zemlja omogućava njegovu realizaciju u kratkom roku", rekao je Belousov.

Na početku sastanka, predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin je rekao da su poslanici zabrinuti zbog nedavne izjave Donalda Trampa da SAD urade testiranje nuklearnog oružja.

"Jer je jasno kuda svet može da odvede", rekao je Volodin.

"Na ovu temu, koja se tiče skoro svakog poslanika, i ova pitanja se postavljaju, da li biste mogli da pojasnite: koje korake i akcije ćemo preduzeti?", pitao je Volodin ruskog predsednika.