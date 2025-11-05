Slušaj vest

Londonska policija pokrenula je hitnu potragu za tražiocem azila koji je greškom pušten iz zatvora, što je drugi takav slučaj u kratkom vremenskom periodu. Incident se dogodio samo dva dana nakon što je ministar pravde uveo strože provere kako bi se sprečili upravo ovakvi propusti.

Novi propust u sistemu

Dvadesetčetvorogodišnji Alžirac greškom je pušten iz zatvora Vandsvort (Wandsworth) u južnom Londonu još prošle srede, ali je Metropolitska policija o tome obaveštena tek nedelju dana kasnije, ovog utorka. Prema dostupnim informacijama, muškarac je služio kaznu zbog provale s namerom krađe.

Ovaj slučaj dogodio se nedugo nakon što je Haduš Kebatu, državljanin Etiopije, slučajno pušten iz zatvora Čelmsford (Chelmsford), iako je bio osuđen za seksualni napad. Kebatu je greškom oslobođen 24. oktobra, kada je trebalo da bude prebačen u imigracioni pritvorski centar. Ubrzo je uhapšen u severnom Londonu i deportovan.

Foto: Reuters

Samo tri dana nakon Kebatuovog puštanja, ministar pravde Dejvid Lami najavio je hitno uvođenje novih, strožih provera i pokretanje istrage o grešci, kojom će rukovoditi bivša šefica policije Lin Ovenz.

„Zabrinjavajući slučaj“

Portparol Metropolitske policije potvrdio je događaj:

„Ubrzo nakon 13 časova u utorak, 4. novembra, Met je obavešten od strane Zatvorske službe da je zatvorenik greškom pušten iz zatvora HMP Vandsvort u sredu, 29. oktobra. Zatvorenik je 24-godišnji Alžirac. Policajci sprovode hitne istrage kako bi ga locirali i vratili u pritvor.“

Iz Dauning strita saopštili su da je reč o „zabrinjavajućem slučaju“. Zvanični portparol premijera Kira Starmera izjavio je:

„To je neprihvatljivo, a okolnosti koje su do toga dovele biće detaljno istražene… Jasno je da je ovo situacija u razvoju i važno je utvrditi sve činjenice.“