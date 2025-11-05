NAKON RAZORNOG ZEMLJOTRESA, STRAVIČAN TAJFUN POGODIO FILIPINE: Preko stotinu mrtvih, vodena stihija odnela automobile, ulice u ruševinama (VIDEO/FOTO)
Tajfun Kalmegi pogodio je Filipine mesec dana posle razornog zemljotresa od 6,9 stepeni po Rihterovoj skali. Broj poginulih u porastao je na više od 100, a najteže je pogođena provincija Seba.
Poplave koje su dan ranije pogodile gradove i naselja odnoseći automobile, barake uz reku, pa čak i velike transportne kontejnere, izazvale su velike štete, prenosi indonežanski portal RTE.
Portparol Sebe, Ron Ramos, jutros je izjavio da je iz poplavljenih područja u gradu Liloanu, u blizini Sebe, do sada izvučeno 35 tela. Ranije je saopšteno da je ukupno 76 osoba stradalo u Sebi.
Zamenik nacionalnog upravnika za civilnu odbranu, Rafaelito Alehandro, potvrdio je najmanje 17 smrtnih slučajeva u drugim pokrajinama. Agencija za katastrofe navela je da se 26 osoba vodi kao nestale, dok je 10 ljudi povređeno.
U oluji su uništene kuće, a ulice zatrpane ruševinama, prenosi Rojters.
Prema podacima lokalnih vlasti, više od 200.000 ljudi je evakuisano širom regiona Visajas, uključujući delove južnog Luzona i severnog Mindanaoa.
Oluja je izazvala poplave, nestanak struje i značajna oštećenja infrastrukture.
U septembru je super tajfun Ragasa pogodio severni Luzon, nanevši teške štete i primoravši vlasti da zatvore škole i vladine kancelarije zbog jakih vetrova i obilnih padavina.
(Kurir.rs/Blic/Prenela: M. V.)