Tajfun Kalmegi pogodio je Filipine mesec dana posle razornog zemljotresa od 6,9 stepeni po Rihterovoj skali. Broj poginulih u porastao je na više od 100, a najteže je pogođena provincija Seba.

Poplave koje su dan ranije pogodile gradove i naselja odnoseći automobile, barake uz reku, pa čak i velike transportne kontejnere, izazvale su velike štete, prenosi indonežanski portal RTE.

Portparol Sebe, Ron Ramos, jutros je izjavio da je iz poplavljenih područja u gradu Liloanu, u blizini Sebe, do sada izvučeno 35 tela. Ranije je saopšteno da je ukupno 76 osoba stradalo u Sebi.

Zamenik nacionalnog upravnika za civilnu odbranu, Rafaelito Alehandro, potvrdio je najmanje 17 smrtnih slučajeva u drugim pokrajinama. Agencija za katastrofe navela je da se 26 osoba vodi kao nestale, dok je 10 ljudi povređeno.

U oluji su uništene kuće, a ulice zatrpane ruševinama, prenosi Rojters.

Prema podacima lokalnih vlasti, više od 200.000 ljudi je evakuisano širom regiona Visajas, uključujući delove južnog Luzona i severnog Mindanaoa.

Oluja je izazvala poplave, nestanak struje i značajna oštećenja infrastrukture.

U septembru je super tajfun Ragasa pogodio severni Luzon, nanevši teške štete i primoravši vlasti da zatvore škole i vladine kancelarije zbog jakih vetrova i obilnih padavina.