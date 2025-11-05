Slušaj vest

Tajfun Kalmegi pogodio je Filipine mesec dana posle razornog zemljotresa od 6,9 stepeni po Rihterovoj skali. Broj poginulih u  porastao je na više od 100, a najteže je pogođena provincija Seba.

Poplave koje su dan ranije pogodile gradove i naselja odnoseći automobile, barake uz reku, pa čak i velike transportne kontejnere, izazvale su velike štete, prenosi indonežanski portal RTE.

Tajfun Kalmaegi Filipini Foto: JUANITO ESPINOSA/EPA, Jacqueline Hernandez/AP

Portparol Sebe, Ron Ramos, jutros je izjavio da je iz poplavljenih područja u gradu Liloanu, u blizini Sebe, do sada izvučeno 35 tela. Ranije je saopšteno da je ukupno 76 osoba stradalo u Sebi.

Tajfun Filipini Foto: Jacqueline Hernandez/AP

Zamenik nacionalnog upravnika za civilnu odbranu, Rafaelito Alehandro, potvrdio je najmanje 17 smrtnih slučajeva u drugim pokrajinama. Agencija za katastrofe navela je da se 26 osoba vodi kao nestale, dok je 10 ljudi povređeno.

Tajfun Kalmaegi Filipini Foto: Jacqueline Hernandez/AP

U oluji su uništene kuće, a ulice zatrpane ruševinama, prenosi Rojters.

Prema podacima lokalnih vlasti, više od 200.000 ljudi je evakuisano širom regiona Visajas, uključujući delove južnog Luzona i severnog Mindanaoa.

Oluja je izazvala poplave, nestanak struje i značajna oštećenja infrastrukture.

U septembru je super tajfun Ragasa pogodio severni Luzon, nanevši teške štete i primoravši vlasti da zatvore škole i vladine kancelarije zbog jakih vetrova i obilnih padavina.

(Kurir.rs/Blic/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaKALMAEGI STIGAO DOK SU LJUDI SPAVALI I NAPRAVIO HAOS! Katastrofa na Filipinima, više od 90 mrtvih u naletu tajfuna, najgore prošli najsiromašniji (FOTO, VIDEO)
Filipini tajfun Kalmaegi
PlanetaJEZIVA SCENA U HONG KONGU, NA DESETINE MRTVIH! Supertajfun uništava sve pred sobom, ogromna bujica ODNOSI čoveka na ulazu u hotel! (FOTO/VIDEO)
Bujica Tajfun Azija.jpg
PlanetaKURIR U CENTRU SUPERTAJFUNA KOJI DONOSI "CUNAMI S PLANINE", MILIONI BEŽE U KINI! Broje se mrtvi i nestali zbog KRALJA OLUJA, talas razbija vrata hotela (VIDEO)
ragasa.jpg
PlanetaTAJFUN VIFA POPLAVIO FILIPINE, HITNA EVAKUACIJA! Spaseno 70.000 ljudi, ima poginulih i nestalih, zatvorene škole i vladine kancelarije u Manili (FOTO, VIDEO)
tajfun.jpg