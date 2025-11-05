Slušaj vest

Rusija je saopštila da njene snage napreduju na sever ka Pokrovsku, nastojeći da preuzmu potpunu kontrolu nad ukrajinskim gradom, a ukrajinska vojska kaže da se njene trupe žestoko bore kako bi sprečile Ruse da zauzmu novu teritoriju.

Ukrajina je priznala da se njene trupe nalaze u teškoj situaciji u strateškom istočnom gradu, koji je nekada bio važno transportno i logističko čvorište ukrajinske vojske, a koji Rusija pokušava da osvoji više od godinu dana.

Ključni grad

Rusija vidi grad kao kapiju ka osvajanju preostalih 10 procenata, odnosno 5.000 kvadratnih kilometara, istočnog industrijskog regiona Donbasa - jednog od glavnih ciljeva u skoro četvorogodišnjem ratu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da dve jurišne grupe uništavaju ukrajinske trupe koje su okružene u nekoliko gradskih okruga i da nastavljaju ofanzivu ka severu. Ruske snage čiste ukrajinske trupe iz naselja u jugoistočnom delu Pokrovskog i odbile su ukrajinske pokušaje da se probiju iz okruženja.

Ukrajinska vojska je negirala da su njene trupe okružene u Pokrovsku. Ona je izjavila da pokušavaju da spreče ruske vojnike da se učvrste i istovremeno obezbede i zaštite logističke rute u širem području. Međutim, situacija na terenu ih demantuje, a Rusi su sve bliži osvajanju obližnjeg Mirnograda, čime bi potpuno opkolili Ukrajince.

Ukrajinci pružaju otpor, ali situacija se pogoršava

„Preduzimaju se mere za blokiranje pokušaja neprijatelja da prodre i učvrsti se u gradu Pokrovsk“, saopštio je ukrajinski Generalštab. „Preduzimaju se aktivne kontramere protiv pokušaja neprijateljskih pešadijskih grupa da se ukopaju.“

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedeljak da je područje oko Pokrovska i dalje pod velikim pritiskom, ali da do 300 ruskih vojnika koji su još uvek u gradu nisu postigli nikakav napredak u proteklom danu, dok je u drugom gradu, Kupjansku, ostalo samo 60.

Rusko Ministarstvo odbrane je u sredu odgovorilo da Zelenski „ili nema pojma šta se dešava ili namerno pokušava da prikrije tešku situaciju ukrajinskih snaga“.

Foto: Printskrin ISW

U saopštenju se navodi da su ukrajinske trupe zarobljene u „kotlovima“ na obe lokacije i da se njihova situacija brzo pogoršava kako ruske snage napreduju, „ostavljajući ukrajinskim vojnicima drugu mogućnost za spas osim dobrovoljne predaje“.

Pad Pokrovska znači dalje rusko prodiranje ka potpunoj okupaciji Donjecka

Rojters nije bio u mogućnosti da nezavisno potvrdi tvrdnje bilo koje strane zbog ograničenog pristupa liniji fronta.

Moskva tvrdi da bi zauzimanje Pokrovska omogućilo njenim snagama da napreduju na sever, ka dva najveća ukrajinska grada koja kontroliše Kijev u Donjecku – Kramatorsku i Slavjansku. Ovo bi bio najznačajniji pojedinačni teritorijalni dobitak Rusije u Ukrajini otkako je zauzela razoreni grad Avdijevku početkom 2024. godine.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Za razliku od frontalnih napada koje je koristila u drugim gradovima, Rusija je u Pokrovsku i Kupjansku koristila drugačiju taktiku, gotovo opkoljavajući ukrajinske snage, dok male mobilne jedinice i dronovi remete logistiku i unose haos iza ukrajinskih linija.

Ruska taktika u ovim oblastima stvorila je, kako kažu ruski vojni blogeri, „sivu zonu“ - područje nejasne kontrole koje je Ukrajini izuzetno teško braniti.

Javno dostupne mape bojišta pokazuju da su ruske snage udaljene samo nekoliko kilometara od potpunog opkoljavanja Pokrovskog, koje Rusija naziva Krasnoarmejsk, i da kontrolišu značajan deo Kupjanska dok napreduju ka glavnom gradskom putu.

Pokrovsk Foto: Printskrin X

Pokrovsk, drumsko i železničko čvorište u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, pre rata je imao oko 60.000 stanovnika. Većina je sada pobegla, sva deca su evakuisana, a u gradu je ostalo samo nekoliko civila usred uništenih zgrada i kratera na putevima.

Pored pokušaja da preuzme kontrolu nad celim Donbasom, Rusija postepeno napreduje i u Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, dalje zapadno od bojišta.

Ruska vojska tvrdi da sada kontroliše više od 19 procenata teritorije Ukrajine, odnosno oko 116.000 kvadratnih kilometara.

Ukrajinske mape takođe pokazuju rusku kontrolu nad približno 19 procenata zemlje, što je povećanje od oko jedan procentni poen u odnosu na pre dve godine.