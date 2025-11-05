Slušaj vest

Nuklearna trijada Rusije je obnovljena, ona je praktično najnovija u svetu, izjavio je za TASS portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naša nuklearna trijada je obnovljena. To je, zapravo, najnovija nuklearna trijada na svetu. Uložen je veliki trud da se pouzdano garantuje naša bezbednost", naglasio je on.

Peskov je napomenuo da Rusija ne učestvuje u trci u naoružanju.

"Mi ne učestvujemo u trci u naoružanju, već se bavimo razvojem sopstvenih sistema naoružanja i sistema za dostavljanje (nuklearnog oružja). To je planski rad koji nije povezan sa tekućom situacijom", ukazao je Peskov.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Prema njegovim rečima, SAD su obavestile Moskvu o nuklearnoj probi interkontinentalne balističke rakete "minutmen tri".

"Pa naravno, to su takve rakete koje podležu identifikaciji prilikom lansiranja. To je međunarodni sistem identifikacije. I mi takođe unapred obaveštavamo kada se takva lansiranja izvode", podvukao je portparol Kremlja.

Napomenuo je da stav predsednika ne dopušta dvosmislena tumačenja, Ruska Federacija ostaje privržena obavezama iz Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja.

Foto: Printscreen YouTube

Osim toga, Peskov je istakao da razgovor između Putina i Trampa u bliskoj budućnosti nije planiran.

Ranije danas, ruski lider je situaciju oko izjave američkog predsednika Donalda Trampa o američkim nuklearnim testovima nazvao ozbiljnim problemom.

On je naložio ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane, obaveštajnim službama i civilnim agencijama da dostave predloge o mogućim pripremama za testiranje nuklearnog oružja.

Ranije danas, Sjedinjene Američke Države testirale su interkontinentalnu balističku raketu "minutmen tri", koja je sposobna da nosi nuklearnu bojevu glavu, saopštilo je 30. krilo američkih svemirskih snaga.

Foto: Shutterstock

Testiranje rakete je usledilo nedugo nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućim nuklearnim probama. Ipak, reč je o planiranoj probi u okviru redovnih provera borbene gotovosti i preciznosti raketnog sistema "minutmen III", koji se u američkom naoružanju nalazi više od pola veka.

Prema podacima Projekta nuklearnih informacija Federacije američkih naučnika, američko vazduhoplovstvo trenutno ima oko 400 raketa "minutmen tri", raspoređenih u silosima u državama Kolorado, Montana, Nebraska, Severna Dakota i Vajoming, sa dometom većim od 6.000 milja (oko 9.600 kilometara).

Prethodno, SAD su izvele podzemna testiranja na dan kada je Državna duma Rusije poništila ratifikaciju Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Na poligonu u Nevadi su prethodno testirali nuklearno oružje.