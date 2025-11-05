Tužioci su tvrdili da je medicinska sestra svojim uglavnom starijim pacijentima ubrizgavala lekove protiv bolova ili sedative kako bi im smanjila opterećenje noću. Utvrđeno je da je zločin posebno težak, rekao je portparol suda u Ahenu, što znači da medicinska sestra ima male šanse da bude puštena na slobodu nakon 15 godina, što je minimalni iznos koji se može odslužiti za doživotnu kaznu zatvora u Nemačkoj. Medicinska sestra je počinila zločine između decembra 2023. i maja 2024. godine u klinici u blizini Ahena u zapadnoj Nemačkoj.