MEDICINSKA SESTRA UBILA 10 PACIJENATA: Osuđena na doživotnu robiju, terete je za ubistvo još 27 ljudi
Medicinska sestra osuđena je u sredu za ubistvo 10 pacijenata smrtonosnim injekcijama i pokušaj ubistva još 27 pacijenata i dobila je doživotnu kaznu zatvora od strane nemačkog suda.
Tužioci su tvrdili da je medicinska sestra svojim uglavnom starijim pacijentima ubrizgavala lekove protiv bolova ili sedative kako bi im smanjila opterećenje noću. Utvrđeno je da je zločin posebno težak, rekao je portparol suda u Ahenu, što znači da medicinska sestra ima male šanse da bude puštena na slobodu nakon 15 godina, što je minimalni iznos koji se može odslužiti za doživotnu kaznu zatvora u Nemačkoj. Medicinska sestra je počinila zločine između decembra 2023. i maja 2024. godine u klinici u blizini Ahena u zapadnoj Nemačkoj.
Na presudu se može uložiti žalba.
Istražitelji ispituju još nekoliko sumnjivih incidenata tokom karijere medicinske sestre, objavili su nemački mediji.
U najgorem porivu ubistava u posleratnoj istoriji Nemačke, bivša medicinska sestra je 2019. godine osuđena na doživotni zatvor zbog ubistva 85 svojih pacijenata.
