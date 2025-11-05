Holivudska zvezda Andželina Džoli, bivša izaslanica UN za izbeglice, danas je bila u iznenadnoj poseti gradu Hersonu, na jugu Ukrajine, preneli su ukrajinski mediji.

Američka glumica posetila je medicinske ustanove, uključujući porodilište i dečiju bolnicu u gradu koji je Rusija okupirala nekoliko meseci 2022. godine, preneli su tamošnji mediji.

Ni glumica ni ukrajinska vlada nisu komentarisali posetu. Holivudska zvezda, koja je bila specijalna izaslanica UN za izbeglice od 2012. do 2022. godine, već je posetila Ukrajinu nekoliko meseci po početku rata u Ukrajini i sastala se sa raseljenim licima u Lavovu, na zapadu te zemlje.