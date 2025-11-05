POZNATA HOLIVUDSKA GLUMICA POSETILA HERSON USRED RATA: Iznenadna poseta porodilištu i dečijoj bolnici (FOTO)
Holivudska zvezda Andželina Džoli, bivša izaslanica UN za izbeglice, danas je bila u iznenadnoj poseti gradu Hersonu, na jugu Ukrajine, preneli su ukrajinski mediji.
Američka glumica posetila je medicinske ustanove, uključujući porodilište i dečiju bolnicu u gradu koji je Rusija okupirala nekoliko meseci 2022. godine, preneli su tamošnji mediji.
Lokalni zvaničnik Vitalij Bogdanov objavio je na Fejsbuku fotografiju Džoli u pancir-prsluku sa ukrajinskim obeležjima.
Ni glumica ni ukrajinska vlada nisu komentarisali posetu. Holivudska zvezda, koja je bila specijalna izaslanica UN za izbeglice od 2012. do 2022. godine, već je posetila Ukrajinu nekoliko meseci po početku rata u Ukrajini i sastala se sa raseljenim licima u Lavovu, na zapadu te zemlje.
(Kurir.rs/Beta/Prenela. M. V.)