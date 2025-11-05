Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da veruje da je obustava rada savezne vlade, za koje krivi demokrate, negativno uticala na republikance na nedavno održanim izborima za gradonačelnika Njujorka i guvernera američkih saveznih država Nju Džerzi i Virdžinija.

On je prvi put komentarisao pobedu Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika Njujorka, optuživši demokrate za "ekstremizam".

Tramp tvrdi da rezultat pokazuje šta bi, prema njegovom mišljenju, Demokratska stranka želela da učini sa celom zemljom.

Govoreći u Majamiju na Američkom biznis forumu, Tramp je rekao da pobeda Mamdanija, kojeg je nazvao "komunistom", odražava politiku demokrata u Kongresu.

"Ako želite da vidite šta demokrate hoće da urade Americi, samo pogledajte rezultate jučerašnjih izbora u Njujorku, gde je njihova stranka postavila komunistu za gradonačelnika najvećeg grada u državi. Sećate se kada sam govorio da nikada nećemo imati socijalistu ni na jednoj funkciji u našoj zemlji? To sam govorio, preskočili smo socijaliste, postavili smo komuniste", rekao je Tramp.

Foto: SARAH YENESEL/EPA, Yuki Iwamura/AP

Tramp je dodao da će "Majami uskoro biti utočište za ljude koji beže od komunizma u Njujorku", tvrdeći da su demokrate "toliko ekstremne".

Njegovi komentari predstavljaju prvi sadržajniji javni odgovor na izborni rezultat otkako je Mamdani pobedio republikanca Kertisa Sliuu i bivšeg guvernera Endrua Kuoma, koji je ovog puta u trci učestvovao kao nezavisni kandidat. Tramp je dan pre zatvaranja biračkih mesta javno podržao Kuoma.

Ranije tokom dana, u obraćanju u Beloj kući, Tramp nije direktno pomenuo Mamdanijevu pobedu. To se promenilo u večernjem govoru u Majamiju.

"Nakon sinoćnjih rezultata, odluka pred Amerikancima ne može biti jasnija – biramo između komunizma i zdravog razuma", rekao je Tramp.