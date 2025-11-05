Slušaj vest

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani danas je održao prvu konferenciju za novinare posle istorijske izborne pobede, rekavši da će njegova administracija „stati u odbranu grada“ protiv predsednika SAD Donalda Trampa.

Mamdani je rekao da mu izborni rezultat daje mandat za „ambiciozne politike pristupačnosti“, sa ciljem da „najskuplji grad u SAD postane grad koji ljudi mogu sebi da priušte“.

On je najavio povećanje poreza za „najbogatijih 1% Njujorčana“, uključujući fiksni porez od 2% za sve koji zarađuju više od milion dolara godišnje. Takođe planira da poveća stopu poreza na dobit preduzeća na 11,5%, što je isto kao i najviša stopa u susednom Nju Džerziju. Kaže da bi se time prikupilo oko 9 milijardi dolara.

Na pitanje da li bi ovo proteralo poslodavce iz grada, Mamdani je odgovorio da su radnici već primorani da odu zbog preteranih troškova života, posebno troškova brige o deci, što kompanijama otežava zadržavanje talenata.

Trampove pretnje su neizbežne

Pre izbora, predsednik SAD Donald Tramp je pretio da će ukinuti federalno finansiranje Njujorka ako Mamdani pobedi. Mamdani je danas izjavio da je spreman da se suprotstavi svakom pokušaju predsednika da naudi gradu. „Njegove pretnje su neizbežne“, rekao je.

Dodao je da je otvoren za razgovore sa Trampom, bilo o njegovim predizbornim obećanjima u vezi sa troškovima života ili o posledicama smanjenja federalnih subvencija za hranu (SNAP), koje pogađaju skoro 2 miliona stanovnika. Naglasio je da će „uvek govoriti istinu o Trampovim postupcima“, ali bez zatvaranja vrata dijalogu, „jer ovo nije lični sukob“.

Na pitanje šta bi Tramp trebalo da nauči iz sinoćnjih rezultata, Mamdani je rekao da predsednik „nije ispunio svoja obećanja radničkoj klasi“. „Ovo je predsednik koji je vodio kampanju obećavajući jeftinije namirnice, a sada je smanjio beneficije SNAP-a za skoro 2 miliona Njujorčana. Dakle, on otežava kupovinu istih namirnica o kojima je nedavno govorio“, rekao je. „Republikanci širom zemlje su prestravljeni da ćemo zapravo ispuniti ovu agendu. I ne mogu da podnesem taj kontrast.“

Najveća izlaznost od 1993. godine

Prema preliminarnim podacima, na izborima je izašlo više od 2 miliona birača, što znači izlaznost veću od 41 odsto, najveću od 1993. godine. Mamdani je osvojio polovinu do sada prebrojanih glasova, ispred bivšeg guvernera Endrua Kuoma i republikanskog kandidata Kertisa Slive. „Najveća nada dolazi od činjenice da su glasali ljudi koji nisu glasali godinama, mnogi koji su izgubili veru u politiku“, rekao je on.

Mamdani je rekao da ga je republikanski kandidat Kertis Sliva kontaktirao nakon što su objavljeni rezultati i da se raduje razgovoru sa odlazećim gradonačelnikom Erikom Adamsom „kako bi se osigurala glatka tranzicija“.

Nije pomenuo Kuoma, niti je rekao da li je čuo nešto od njega. To je u skladu sa njegovim komentarom u pobedničkom govoru, kada je rekao da se nada da „više nikada neće morati da izgovori njegovo ime“.

Svi će biti jednaki pred zakonom, uključujući ICE i predsednika Sjedinjenih Država.

Na pitanje o racijama federalnih imigracionih agenata (ICE) u gradu, Mamdani je rekao da „svako ko prekrši zakon mora biti pozvan na odgovornost“.

„To važi za agente ICE, ali i za predsednika Sjedinjenih Država“, rekao je on, dodajući da u SAD raste osećaj da se zakon može kršiti nekažnjeno.

Kada je upitan o bezbednosti jevrejskih zajednica u gradu, Mamdani je ponovio svoje obećanje da će gradska vlada „čvrsto stajati uz jevrejske stanovnike Njujorka“, sarađivati sa rabinima i izabranim zvaničnicima i „ne samo štititi, već i slaviti“ jevrejsku zajednicu.

Održao je konferenciju ispred Unisfere u Flašing Medouz-Korona parku, gde je rekao da će inauguracija 1. januara 2026. godine započeti „novu eru za naš grad“. Takođe je predstavio prelazni tim koji se sastoji isključivo od žena i njegove politike „integriteta i saosećanja“. „Poezija kampanje je završena sinoć. Ali prelepa proza upravljanja tek počinje“, rekao je.