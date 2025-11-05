Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države izvele su uspešno lansiranje interkontinentalne balističke rakete Minuteman III (LGM-30G) iz baze Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji.

Nenaoružana raketa preletela je Pacifik i pogodila unapred određenu tačku u blizini atola Kvađalejn na Maršalskim ostrvima, gde se nalazi američki poligon za testiranje „Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site“.

Test je deo redovnog programa koji sprovodi Komanda za globalne udarne snage američkog ratnog vazduhoplovstva (AFGSC), a njegov cilj je bio potvrda pouzdanosti i spremnosti kopnene komponente američke nuklearne triade, koja uz podmorničke i bombarderske sisteme čini osnovu nuklearnog odvraćanja Sjedinjenih Država.

Kako je navedeno u saopštenju AFGSC-a, „ovakvi testovi obezbeđuju poverenje u efikasnost i sigurnost američkih nuklearnih kapaciteta, čuvajući stabilnost i globalnu bezbednost“. Komanda je naglasila da je test planiran mesecima unapred i da „nije reakcija na aktuelne globalne događaje“, već deo redovnog ciklusa provere pouzdanosti sistema.

Foto: Printskrin Youtube

Tehnički aspekt testa

Lansirana raketa Minuteman III pripada seriji koja je u operativnoj upotrebi od 1970. godine, ali je u više navrata modernizovana, uključujući navigacione, komunikacione i pogonske sisteme. Projektil je leteo oko 6.700 kilometara pre nego što je njegova nenaoružana bojeva glava sletela u Tihi okean, unutar precizno definisanog testnog područja.

Test je obuhvatio i evaluaciju sistema komandovanja i kontrole, kao i praćenje leta preko mreže radara i satelita. Prema rečima portparola AFGSC-a, svi parametri leta bili su u granicama očekivanog, što potvrđuje operativnu ispravnost i produženu upotrebljivost sistema Minuteman III dok je novi program Sentinel (LGM-35A) još u razvoju.

Vazduhoplovne snage su istakle da test „pokazuje sposobnost američkih oružanih snaga da deluju brzo, precizno i odgovorno u domenu nuklearnog odvraćanja“. Ovaj test smo najavili dva dana ranije.

Foto: Printskrin Youtube

Nuklearna modernizacija i geopolitičke poruke

Ovo je prvo lansiranje Minuteman III otkako je predsednik Donald Tramp najavio mogućnost obnove nuklearnih testiranja, koja su suspendovana početkom devedesetih godina prošlog veka. Test dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države ubrzano modernizuju sve tri komponente nuklearnog arsenala – uključujući nove podmornice klase Columbia, bombardere B-21 Raider, i raketni sistem Sentinel, koji bi u narednoj deceniji trebalo da zameni Minuteman III.

Prema izvorima iz Pentagona, cilj lansiranja bio je demonstracija „sposobnosti uzvraćanja u slučaju nuklearnog napada“, kao i podsećanje saveznika i protivnika da američka infrastruktura odvraćanja ostaje potpuno operativna.

Analitičari u Vašingtonu navode da je test imao i simboličan značaj – pokazivanje odlučnosti SAD da održavaju nuklearni balans u trenutku kada Rusija i Kina ulažu ogromna sredstva u razvoj sopstvenih strateških projektila dugog dometa. Moskva je proteklih godina predstavila raketu „Sarmat“, dok Peking poseduje projektil DF-41, koji takođe spada u interkontinentalne raketne sisteme sposobne da nose više bojevih glava.

Pentagon nije saopštio dodatne tehničke detalje o raketi korišćenoj u testu, uključujući eventualne simulirane sisteme za tri bojeve glave (MIRV).

Reakcije i tumačenja

Iako test nije izazvao zvanične reakcije iz Moskve ni Pekinga, ruski vojni analitičari u svojim komentarima na društvenim mrežama ocenili su da „SAD pokušavaju da demonstriraju kontinuitet nuklearne nadmoći“ u trenutku kada je globalna pažnja usmerena na sukobe u Evropi i Aziji.

Američki zvaničnici, s druge strane, insistiraju na tome da je reč o „transparentnom i rutinskom događaju“.

Foto: Twitter

Prema rečima generala Entonija Kotina, komandanta AFGSC-a:

„Današnji test pokazuje poverenje i pouzdanost našeg nuklearnog odvraćanja. Naša sposobnost da izvodimo ovakve misije sa preciznošću i profesionalizmom ključna je za garanciju bezbednosti naših saveznika i stabilnosti širom sveta. Odvraćanje funkcioniše samo ako je kredibilno, spremno i predvidivo“.

U saopštenju se dalje navodi da test nije odgovor na aktuelne globalne događaje, već „rutinska provera sposobnosti“ kojom se osigurava da nuklearna triada ostane pouzdana, bezbedna i spremna.