Slušaj vest

Džamal Al Nadak, koji obasipa svoju suprugu poklonima, otišao je korak dalje i poklonio joj velikodušan poklon. Naime, on je svojoj dragoj poklonio ostrvo na kojem bi ona mogla da se nesmetano sunča u bikiniju.

Tokom 2000-ih, sve devojke su sanjale da odrastu i da se udaju za jednog od Diznijevih prinčeva, ali su se ljubavni trendovi od tada mnogo promenili. Na primer, Sudi Al Nadak iz Velike Britanije uvek je znala jednu stvar, njen suprug treba da bude bogat. Odrastala je prateći svoj cilj. Otišla je na visoko obrazovanje gde je koncentracija imućnih muškaraca bukvalno van granica — u Ujedinjene Emirate. Sudi je upisala jedan od univerziteta u Dubaiju i tamo upoznala lokalnog milionera Džamala Al Nadaku.

Sada devojka ima 27 godina, njen izabranik ima 33 godine i već nekoliko godina žive u srećnom braku. Naravno, strogi zakoni zemlje nameću Sudi Al Nadak neka ograničenja, ali ona tačno zna kako da ih pretvori u svoju korist.

Na primer, devojka je prisiljena da nosi zatvorenu odeću. Odavno se navikla na to, ali je nedavno shvatila da se čak i na plaži u bikiniju osećala neprijatno, i požalila se na to svom mužu. Sudi kaže da je njen problem muž rešio radikalno — za nju je kupio privatno zatvoreno ostrvo, gde može da se sunča koliko god želi.

Lično ostrvo je daleko od jedinog obeležja luksuznog života Sudija Al Nadaka.

Prvo, ona sama dobro zarađuje: ima 1,3 miliona pretplatnika na TikTok-u i milione na Instagramu. Drugo, njen muž ne štedi kada je njegova žena u pitanju, pa joj skoro svakodnevno poklanja odeću i dodatke luksuznih brendova.

- Svi muškarci su lažovi, bar izaberite onoga ko je toliko bogat da će vas buditi cvećem i davati vam Luj Viton svaki dan - piše Sudi Al Nadak na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Bogati saudijski milioner kupio ostrvo svojoj ženi Foto: Printskrin Instagram

Ne smeta joj da se ženi ponovo!

Naravno, ona svog muža ne smatra lažovom. Influenserka kaže da ga ne voli zbog njegovog novca: jednostavno se desilo da je on veoma bogat, a ona voli da troši. Sudi je jedina supruga Džamala Al Nadaka, ali nema ništa protiv ako njen muž iznenada odluči da se ženi još nekoliko puta. U Ujedinjenim Emiratima je dozvoljeno da muškarac ima četiri žene.

Za svakog izabranika, Sudi će postati prijatelj sa njegovim drugim ženama, pod uslovom da svi žive u različitim vilama u komšiluku, kako ne bi stajali jedni drugima na putu. Devojka je sigurna: klasičan brak može jednog dana postati dosadan, pa bi bilo lepo da unesemo malo raznolikosti u život. A takođe, njen bogati muž će takođe kupovati skupe stvari, torbe i cipele za druge supruge, i sve će moći da dele odeću jedna sa drugom. Četiri ormara u jednom!