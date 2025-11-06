Slušaj vest

Gradske vlasti Amsterdama planiraju da na kanalima koji presecaju grad izgrade stepenice za mačke koje će spasiti ove životinje od davljenja u vodama kanala.

Ulicama Amsterdama, pored mnogobrojnih turista, šetaju i mačke, koje Holanđani vole i cene, pa su i česti kućni ljubimci stanovnika grada. Amsterdam je grad živopisnih kanala koji su deo UNESKOVE baštine.

Grad planira da uloži sto hiljada evra u izgradnju posebnih stepenica za mačke.

Amsterdamski kanali postali su smrtonosna zamka za ove životinje, samo u prethodnih šest meseci udavilo se 19 mačaka.

Zbog toga su vlasti grada odlučile da sagrade stepenice na unutrašnjem zidu kanala, kako bi se mačke spasile.

Izgradnju stepenica za mečke (kattentrapjes), predložila je Džudit Krom, iz stranke koja brine o životinjama.

Kurir.rs/RTS

