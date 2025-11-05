Slušaj vest

Prema podacima južnokorejske obaveštajne službe, najmanje 5.000 severnokorejskih vojnika poslato je u Rusiju na obuku, posle n čega će učestvovati u napadu ruske vojske na Ukrajinu.

Prve informacije o slanju novih vojnika iz Severne Koreje objavio je južnokorejski parlamentarac Li Sung-kvon, navodeći da je informacije dobio od svojih obaveštajnih izvora.

Prema njegovim rečima, ruske kompanije su angažovale severnokorejske vojnike kao građevinske radnike koji će raditi na rekonstrukciji vojnih objekata.

Južnokorejska obaveštajna služba procenjuje da se približno 10.000 severnokorejskih vojnika trenutno nalazi u blizini rusko-ukrajinske granice.

Od početka angažovanja severnokorejskih snaga u Ukrajini, procenjuje se da je poginulo najmanje 2.000 vojnika. U međuvremenu, severnokorejska strana je zvanično priznala svoje angažovanje u Ukrajini tek u aprilu 2025. godine, iako je veliki broj severnokorejskih vojnika prepoznat na prvoj liniji fronta kao poginuli, kao i zarobljeni.