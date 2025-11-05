Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je situacija ukrajinskih trupa opkoljenih u Kupjansku i Pokrovsku "kritična" i da bi vojnici trebalo da se predaju, jer inače "nemaju šanse za preživljavanje".

Sa druge strane, Kijev je demantovao ove informacije i naveo da nije istina da su ukrajinski vojnici opkoljeni.

Rusko ministarstvo je navelo da ukrajinske snage "kontinuirano trpe značajne gubitke" zbog ruskih napada i napredovanja.

Odgovarajući na izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o "čišćenju Kupjanska od do 60 preostalih Rusa", ministarstvo je istaklo da je "šef kijevskog režima potpuno izgubio kontakt sa stvarnošću" i da je, slušajući "lažljive izveštaje komandanta Oružanih snaga Ukrajine generala Aleksandra Sirskog", potpuno "nesvestan" operativne situacije na terenu.

Ruska strana je pozvala ukrajinske trupe na predaju i najavila da je spremna da omogući koridore za ulazak i izlazak grupa, uključujući pet do šest sati obustave neprijateljstava za strane i ukrajinske novinare koji žele da posete ta područja.

Situacija se ocenjuje kao "bezizlazna" za ukrajinske snage u okruženim zonama.

Ruska vojska tvrdi da sada kontroliše više od 19 odsto teritorije Ukrajine, odnosno oko 116.000 kilometara kvadratnih.

Kijev: Ukrajinske snage nisu opkoljene!

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ukrajinske snage nisu opkoljene u regionu Pokrovska u Donjeckuna istoku zemlje.

Generalštab je objavio na Fejsbuku da se odbrana Pokrovska nastavlja i da se preduzimaju mere za blokiranje ruskih snaga koje pokušavaju da se infiltriraju i koncentrišu u gradu Pokrovsku.

- Nastavlja se aktivno suprotstavljanje pokušajima neprijateljskih pešadijskih grupa da se učvrste - navodi se u saopštenju, preneo je Ukrinform.

