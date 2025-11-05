"PREDAJTE SE, POKROVSK JE GOTOV": Rusko Ministarstvo odbrane pozvalo Ukrajince da polože oružje! "Nemate šanse za preživljavanje"!
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je situacija ukrajinskih trupa opkoljenih u Kupjansku i Pokrovsku "kritična" i da bi vojnici trebalo da se predaju, jer inače "nemaju šanse za preživljavanje".
Sa druge strane, Kijev je demantovao ove informacije i naveo da nije istina da su ukrajinski vojnici opkoljeni.
Rusko ministarstvo je navelo da ukrajinske snage "kontinuirano trpe značajne gubitke" zbog ruskih napada i napredovanja.
Odgovarajući na izjave predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o "čišćenju Kupjanska od do 60 preostalih Rusa", ministarstvo je istaklo da je "šef kijevskog režima potpuno izgubio kontakt sa stvarnošću" i da je, slušajući "lažljive izveštaje komandanta Oružanih snaga Ukrajine generala Aleksandra Sirskog", potpuno "nesvestan" operativne situacije na terenu.
Ruska strana je pozvala ukrajinske trupe na predaju i najavila da je spremna da omogući koridore za ulazak i izlazak grupa, uključujući pet do šest sati obustave neprijateljstava za strane i ukrajinske novinare koji žele da posete ta područja.
Situacija se ocenjuje kao "bezizlazna" za ukrajinske snage u okruženim zonama.
Ruska vojska tvrdi da sada kontroliše više od 19 odsto teritorije Ukrajine, odnosno oko 116.000 kilometara kvadratnih.
Kijev: Ukrajinske snage nisu opkoljene!
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ukrajinske snage nisu opkoljene u regionu Pokrovska u Donjeckuna istoku zemlje.
Generalštab je objavio na Fejsbuku da se odbrana Pokrovska nastavlja i da se preduzimaju mere za blokiranje ruskih snaga koje pokušavaju da se infiltriraju i koncentrišu u gradu Pokrovsku.
- Nastavlja se aktivno suprotstavljanje pokušajima neprijateljskih pešadijskih grupa da se učvrste - navodi se u saopštenju, preneo je Ukrinform.
Kurir.rs/RIA Novosti/Ukrinform/Agencije