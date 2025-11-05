Slušaj vest

Izraelske snage su izvršile racije na okupiranoj Zapadnoj obali, ulazeći u gradove Nilin zapadno od Ramale i Beit Furik istočno od Nablusa.

U Nilinu, trupe su izvršile racije u nekoliko naselja, zaustavljajući stanovnike i proveravajući im lične karte, što je izazvalo sukobe sa Palestincima u tom području.

Nije bilo izveštaja o povredama ili hapšenjima.

U odvojenoj raciji, izraelske snage su ušle u centar Beit Furika, ispaljujući šok bombe i suzavac, rekli su lokalni izvori. Sukobi su izbili i u Beit Furiku, prema dopisniku Al Džazire sa terena.

