Jedan od posetilaca čuvenog "Diznilenda" u Orlandu na Floridi preminuo je nakon što je hitno prebačen u bolnicu, što predstavlja četvrtu smrt u ovom zabavnom parku, jednom od najpoznatijih u svetu, u roku od poslednje tri nedelje.

"Žena u četrdesetim godinama prebačena je u bolnicu, gde je preminula. Nije bilo znakova nasilne smrti", saopštila je kancelarija šerifa okruga Orindž za The Independent.

Žena je pronađena u hotelu "Pop Century Resort", koji se nalazi u okviru zabavnog parka u blizini parkova "Epcot" i "Hollywood Studios".

Nedavne smrti u "Disney World" počele su 14. oktobra, kada je 31-godišnja Samar Ekvic, velika obožavateljka Diznija, pronađena mrtva nakon verovatnog samoubistva u hotelu Contemporary Resort. Ona je doputovala iz Ilinoisa, a da to nije rekla svojoj porodici.

Već 21. oktobra, muškarac u svojim 60-ima preminuo je usled "medicinskog incidenta" u "Fort Wilderness Resort & Campground", na lokaciji "Cottontail Curl", na jednoj od staza i kamperskom području resorta.

Dva dana kasnije, 28-godišnji Metju Alek Kohn iz Los Anđelesa preminuo je nakon još jednog verovatnog samoubistva. Ovaj ambiciozni fudbalski sudija i muzičar navodno je skočio sa 12. sprata hotela "Contemporary Resort".

I Diznilend u Anaheimu (Kalifornija), suočio se sa nedavnom tragedijom. 8. oktobra, žena u svojim 60-im pronađena je bez svesti na atrakciji "Haunted Mansion" i kasnije proglašena mrtvom u bolnici.