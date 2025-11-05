Slušaj vest

Gotovo svi Palestinci u Pojasu Gaze su raseljeni, dok je 81 odsto struktura oštećeno, saopštila je danas Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama (UNRWA).

Mnoge porodice koje su pokušale da se vrate kući nakon početka primirja našle su samo ruševine, navodi UNRWA, pozivajući se na analizu Centra za satelitske snimke Ujedinjenih nacija.

UNRWA je saopštila da su gotovo svi stanovnici Gaze ostali samo sa ruševinama, Al Džazira.

Izraelski napadi su devastirali ogromna područja Pojasa Gaze, uništili osnovnu infrastrukturu, uključujući vodovodne mreže i bolničke objekte.

Uprkos ovom uništenju, izraelske snage su nastavile da sprovode okupaciju zatvarajući granične prelaze i blokirajući ulazak humanitarne pomoći i materijala potrebnih za početak osnovne rekonstrukcije.