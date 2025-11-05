Slušaj vest

Šon Dafi, ministar saobraćaja SAD, najavio je restrikcije u vazdušnom saobraćaju na teriotoriji Sjedinjenih Država za deset odsto u čak 40 najvećih vazdušnih luka širom zemlje, počevši od petka, ukoliko se ne okonča blokada vlade.

Gotovo 13.000 kontrolora leta i 50.000 zvaničnika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je zbog blokade vlade da radi bez plate, a desetine hiljada letova širom SAD već beleži značajna kašnjenja.

Dafi je upozorio da bi, ukoliko se blokada vlade nastavi još nedelju dana, to izazvalo veliki haos i da bi mogao biti prisiljen da zatvori deo vazdušnog prostora, preneo je Fox News.

Vazduhoplovne kompanije traže okončanje blokade vlade upozoravajući na rizike za sigurnost u vazdušnom prometu.