Šon Dafi, ministar saobraćaja SAD, najavio je restrikcije u vazdušnom saobraćaju na teriotoriji Sjedinjenih Država za deset odsto u čak 40 najvećih vazdušnih luka širom zemlje, počevši od petka, ukoliko se ne okonča blokada vlade.

Gotovo 13.000 kontrolora leta i 50.000 zvaničnika Uprave za sigurnost prometa (TSA) prisiljeno je zbog blokade vlade da radi bez plate, a desetine hiljada letova širom SAD već beleži značajna kašnjenja.

Dafi je upozorio da bi, ukoliko se blokada vlade nastavi još nedelju dana, to izazvalo veliki haos i da bi mogao biti prisiljen da zatvori deo vazdušnog prostora, preneo je Fox News.

Vazduhoplovne kompanije traže okončanje blokade vlade upozoravajući na rizike za sigurnost u vazdušnom prometu.

Kurir.rs/Fox News

