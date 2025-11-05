Slušaj vest

Hamas je predao posmrtne ostatke još jednog taoca zaposlenima u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta (MKCK) u Pojasu Gaze.

Prema Hamasu, ovo su ostaci taoca otetog u Izraelu. Zaposleni u Crvenom krstu će predati kovčeg izraelskoj vojsci, saopštila je vojska. Identitet taoca mora da potvrdi forenzički institut u Tel Avivu.

Razmena kao deo sporazuma o prekidu vatre

Izrael i Hamas su se složili da razmene tela kao deo sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD.

Prema sporazumu, za svakog taoca čije ostatke Hamas preda, Izrael mora da preda tela 15 stanovnika Pojasa Gaze.

Izrael je do sada predao tela 285 Palestinaca, od kojih je 84 identifikovano, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Hamas je u utorak uveče predao Crvenom krstu telo izraelskog vojnika, koji je imao i nemačko državljanstvo. Izrael je u sredu predao posmrtne ostatke 15 Palestinaca.

Incidenti se nastavljaju uprkos primirju

Hamas je 13. oktobra oslobodio preostale žive taoce u zamenu za stotine palestinskih zatvorenika.

Uprkos primirju, nasilje u Pojasu Gaze se nastavlja.

Od početka prekida vatre 10. oktobra, u izraelskim napadima u Pojasu Gaze poginulo je više od 240 ljudi, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti.

Tvrdnje obe strane ne mogu biti potvrđene iz nezavisnih izvora.

Kurir.rs/Agencije

