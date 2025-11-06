Slušaj vest

Američki federalni imigracioni agenti upali su danas u vrtić za decu koja govore španski u stambenom naselju na severu Čikaga i odvele vaspitačicu, što je izazvalo paniku među osobljem i roditeljima dece predškolskog uzrasta, izjavio je jedan zaposleni u vrtiću.

Snimak koji je dobila lokalna WGN-TV prikazuje dva muškarca, jedan sa maskom preko lica, kako izvlače ženu koja vrišti iz vrtića Rajito de Sol, prenosi Rojters.

Muškarci su nosili prsluke na kojima je pisalo 'policija', ali nisu bile vidljive nikakve oznake bezbednosne službe kojoj pripadaju.

Žena, koja je identifikovana kao Dijana Santiljana, vaspitačica u vrtiću za decu koja govore španski u Čikagu, poreklom je iz Medeljina u Kolumbiji i prema tvrdnjama očevidaca obratila se agentima na španskom rekavši da imam lična dokumenta.

"Međutim, agenti su zgrabili vaspitačicu pred decom", izjavio nakon incidenta Majk Kvigli, demokratski kongresmen iz Ilinoisa.

Šokirani roditelji, kojima je ranije rečeno da vaspitačica ima dozvolu za rad okupili su se nakon racije na parkingu škole Raito de Sol.

"Deca su plakala, roditelji su plakali. Ovo je scena koju nećemo zaboraviti", rekla je Tara Gudarzi, advokatica koja je dovozila svoje trogodišnje dete u vrtić u trenutku kada su federalni imigracioni agenti ušli u zgradu vrtića.

Ova racija se tumači kao primer agresivne politike američkog predsednika Donalda Trampa protiv imigracije u Čikagu, koja je počela da se primenjuje u septembru s ciljem progona opasnih kriminalaca bez zakonskog prava boravka u SAD i rezultirala sa više od 3.000 hapšenja do sada.