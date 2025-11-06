PREOKRET? UKRAJINSKA ZASTAVA SE VIJORI U POKROVSKU! Objavljen snimak, jurišni puk "Skelja" čisti zgradu Gradskog veća od Rusa i vraća plavo-žuti barjak (VIDEO)
Vojnici ukrajinskog 425. odvojenog jurišnog puka "Skelja" izveli su operaciju čišćenja zgrade Gradskog veća Pokrovska od ruskih trupa i na njoj podigli zastavu Ukrajine.
Uz saopštenje pres službe puka na Telegramu je objavljen i video na kojem se vidi kako borci "Skelje" razgovaraju o obračunu sa neprijateljima i zadacima obavljenim tokom čišćenja sedišta Gradskog veća Pokrovska.
Navodi se da su jurišne trupe puka "Skelja" vratile ukrajinsku zastavu na zgradu.
Ukrajinski sajt Meža tvrdi da jedinica koje se nalaze na području Pokrovsko-Mirnohrad nisu opkoljene.
Navodi se da se preduzimaju koraci za blokiranje neprijatelja, koji pokušava da prodre u grad i okupi se u njegovoj blizini.
- Situacija je pod kontrolom, stanje u gradu je i dalje napeto - poručeno je iz ukrajinske vojske.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je juče da je situacija u vezi s ukrajinskim trupama opkoljenim u Kupjansku i Pokrovsku "kritična" i da bi ti vojnici trebalo da se predaju, jer u suprotnom "nemaju šanse za preživljavanje".
Krajem oktobra i Kijev i Moskva su potvrdili da su ruski vojnici ušli u Pokrovsk, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kazao da se već oko 200 nalazi u strateški važnom gradu u Donbasu, oko kojeg se dve godine vode žestoke borbe.
(Kurir.rs/Mezha.net/Preveo i priredio: N. V.)