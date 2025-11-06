MOSKVA TVRDI DA JE NEPRIJATELJ OPKOLJEN, TRUPE KIJEVA TO DEMANTUJU

Vojnici ukrajinskog 425. odvojenog jurišnog puka "Skelja" izveli su operaciju čišćenja zgrade Gradskog veća Pokrovska od ruskih trupa i na njoj podigli zastavu Ukrajine.

Uz saopštenje pres službe puka na Telegramu je objavljen i video na kojem se vidi kako borci "Skelje" razgovaraju o obračunu sa neprijateljima i zadacima obavljenim tokom čišćenja sedišta Gradskog veća Pokrovska.

Navodi se da su jurišne trupe puka "Skelja" vratile ukrajinsku zastavu na zgradu.

Ukrajinski sajt Meža tvrdi da jedinica koje se nalaze na području Pokrovsko-Mirnohrad nisu opkoljene.

Ukrajinska vojska postavila zastavu na zgradu Gradskog veća Pokrovska

Navodi se da se preduzimaju koraci za blokiranje neprijatelja, koji pokušava da prodre u grad i okupi se u njegovoj blizini.

- Situacija je pod kontrolom, stanje u gradu je i dalje napeto - poručeno je iz ukrajinske vojske.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je juče da je situacija u vezi s ukrajinskim trupama opkoljenim u Kupjansku i Pokrovsku "kritična" i da bi ti vojnici trebalo da se predaju, jer u suprotnom "nemaju šanse za preživljavanje".