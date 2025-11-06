Slušaj vest

Crnogorac Radule Bojović položio je zakletvu za policajca, prošao sve testove, dobio uniformu i pištolj, ali umesto u patroli na ulicama čikaškog predgrađa Hanover park, završio je u pritvoru Službe za imigraciju i carinu (ICE) u Indijani.

Slučaj je dospeo u centar pažnje američkih medija jer je Čikago jedan od velikih američkih gradova koji pruža utočište migrantima pod udarom administracije predsednika Donalda Trampa.

Služba ICE je sredinom oktobra privela Bojovića jer mu je, kako je saopštilo Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS), još 2015. godine istekla viza.

„Nije tačno da je ilegalno u zemlji. Ima validnu radnu dozvolu, koju je dobio na osnovu zahteva za azil podnetog 2014, što je DHS prećutao.

„Radili su mu u bezbednosne provere i sve ih je prošao“, rekao je Miroljub Đukić, advokat iz Čikaga angažovan na Bojovićevom slučaju, za BBC na srpskom.

Ko je prekršio zakon?

Iz policije Hanover parka za BBC na srpskom su potvrdili da je Bojović prošao sve bezbednosne i administrativne provere.

„U vreme zapošljavanja, policajac Bojović je imao validnu dozvolu za rad koju izdaje federalna Služba za državljanstvo i imigracije (USCIS)", naveo je Viktor Divito zamenik policije Hanover parka u pisanom odgovoru BBC-ju.

FBI i Državna policija Ilinoisa dostavili su im potvrde da Bojović nema krivični dosije, dodaje se.

„Dobili smo i potvrdu, na osnovu memoranduma Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive Ministarstva pravde 5. januara 2024, da mu njegov imigracioni status dozvoljava da nosi vatreno oružje dok je na dužnosti", piše u odgovoru.

Melani Arnold iz Državne policije Ilinoisa potvrdila je BBC-ju na srpskom da su proveravali Bojovićev krivični dosije, ali ne i imigracioni status.

Radule Bojović prilikom privođenja

Bojovićevo hapšenje otvorilo je niz pitanja, između ostalog kako je mogao da bude uhapšen ako je prošao sve provere i da li stranci mogu da budu policajci u Americi?

„Guverner Ilinoisa doneo je 2023. zakon da oni koji imaju radne dozvole, čak i ako su stranci, mogu da rade u lokalnoj policiji“, objašnjava advokat Đukić.

Međutim, ICE služba je po američkim propisima imala legalnu osnovu da privede i Bojovića i druge nedržavljane koji su u procesu za azil, što je čest slučaj prethodnih meseci otkako je administracija pooštrila migracionu politiku.

„Imali su zakonsko pravo da ga privedu, jer postoji razlika između legalnog prisustva i legalnog statusa.

„On nema legalan status jer mu zahtev za azil još nije rešen, ali ima legalno prisustvo i na osnovu toga je njegova radna dozvola", kaže Đukić.

Nijedna prethodna administracija nije ovako rigorozno primenjivala zakon, dodaje.

Ko može da bude policajac?

S obzirom da u SAD ne postoji klasična, federalna policijska služba, kriterijumi za dobijanje ovog posla razlikuju se od države do države.

Osnovna provera, kroz kompjutersku baze podataka, krivične provere na državnom nivou ili podaci Komisije za motorna vozila nisu dovoljne, kaže Dejvid Berez, bivši policajac i osnivač nevladine organizacije Citizens behind the badge, za BBC na srpskom.

„Izuzetno je važna detaljnija dubinska analiza poznanika, prethodne adrese, prethodnih poslodavaca, pretraživanja društvenih mreža i nekoliko drugih metoda za razumevanje ko je pojedinac kada ga niko ne gleda“, objašnjava Berez.

Izgleda da u slučaju Bojovića, dodaje, sve ovo očigledno nije urađeno, što je propust lokalnih organa.

Kada policijska uprava želi da zaposli novog člana, jedan od detektiva se zadužuje da sprovede temeljnu proveru prošlosti potencijalnog novog zaposlenog, piše na sajtu Državne policije Ilinoisa.

Kao najčešće kriterijume, pored validne radne dozvole i čistog krivičnog dosijea, ističe diplomu srednje škole, vozačku dozvolu bez prekršaja, proveru kreditne sposobnosti, test fizičke izdržljivosti, psihološku procenu, test na drogu, poligraf i probni period od godinu dana.

„Neke agencije takođe testiraju poznavanje lokalnih zakona i pisanje izveštaja", dodaje Berez.

Bez komunkacije sa ambasadom Crne Gore

Otkako je priveden, ni Bojović, ni njegovi advokati se nisu obratili ambasadi Crne Gore u SAD, potvrdili su za iz Ministarstva spoljnih poslova ove zemlje za BBC na srpskom.

Kažu i da ministarstvo ne može da komentariše pojedinačne slučajeve, posebno one koji se odnose na postupke koje sprovode organi drugih država.

„Napominjemo i da je dosadašnja praksa imigracionih organa da ne traže konzularnu asistenciju ukoliko procesuirana lica poseduju važeću putnu ispravu“, navodi se u pisanom odgovoru.

Sukobi zbog antiimigracionih mera u Čikagu

Bojovićevo privođenje je deo šire operacije „Midvej blic“, pokrenuta „u čast Kejti Ejbraham koja je ubijena kada je autom udario pijani vozač, ilegalni migrant Hulio Kukul-Bol“, piše u odgovoru BBC-ju.

Među uhapšenima u ovoj operaciji bilo je i više od 30 srpskih državljana, mahom vozača kamiona.

„Operacija je usmerena na kriminalne ilegalne strance koji su se slili u Čikago i Ilinois tražeći zaštitu u okviru politike utočišta guvernera Prickera“, dodaje se.

Posle Los Anđelesa i Vašingtona, Čikago u srcu oluje

Oštra antiimigraciona politika bila je glavni adut Donalda Trampa u kampanji za predsednika, a kada se zimus vratio u Belu kuću, veoma brzo je prešao s reči na dela.

Na Trampovoj meti našli su se gradovi poput Vašingtona, Los Anđelesa, Njujorka i Čikaga koje vode demokrate i koji su proglašeni za utočišta za migrante.

Vlasti tih gradova ograničavaju saradnju sa federalnim imigracionim službama kako bi zaštitili nedokumentovane imigrante.

Nacionalna garda stigla u američku saveznu državu Ilinois zbog sukoba u Čikagu

Početkom juna, predsednik Amerike je poslao Nacionalnu gardu i marince u Los Anđeles da pomognu u gušenju protesta protiv racija ICE službe na ilegalne imigrante i uspostavljanju reda.

Sredinom avgusta, Tramp je poslao Nacionalnu gardu i na ulice Vašingtona, glavnog grada Sjedinjenih Država.

Tada je odluku obrazložio borbom protiv beskućnika i povećane stope kriminala, a lokalne vlasti su negirale ove tvrdnje.

Početkom oktobra, Tramp je poslao vojnike Nacionalne grade u Čikago kako bi se obračunao sa „kriminalom van kontrole“ i za to optužio demokratskog guvernera Ilinoisa Džej Bija Prickera i gradonačelnika Brendona Džonsona.

Protesti u Čikagu

Trenutak privođenja, koji se poklopio sa potezima Bele kuće i napetom atmosferom u Čikagu, umanjuje šansu da Bojović bude pušten uz kauciju da se brani sa slobode, procenjuje advokat Đukić.

„Prvo, podigla se ogromna halabuka oko svega toga, a drugi razlog je što je Bojović radio za policiju.

„Ako sudija i bude voljan da mu odobri kauciju, očekujem da Ministarstvo za unutrašnju bezbednost podnese žalbu“, procenjuje Đukić.

Kaže i da sud još nije odredio kada će biti održano prvo ročište privedenom policajcu.

Za pobornike čvršće politike prema migrantima, poput bivšeg policajca Dejvida Bereza, liberalna politika Čikaga i države Ilinois predstavlja „žmurenje“ na ilegalnu imigraciju.