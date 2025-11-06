Slušaj vest

(KMG) – Osmo zasedanje Kineskog međunarodnog sajma uvoza (CIIE) održava se u Šangaju od 5. do 10. novembra. Na sajmu učestvuje 155 zemalja, regiona i međunarodnih organizacija, kao i 290 od 500 najvećih svetskih kompanija. Izložbeni prostor i ukupan broj izlagača dostigli su rekordne vrednosti, što je dokaz vitalnosti kineskog ogromnog tržišta i snažan signal svim učesnicima da teže otvorenoj saradnji i zajedničkoj dobiti.

Kao prvi svetski sajam na nacionalnom nivou posvećen isključivo uvozu, CIIE se već osam godina zaredom održava uprkos promenama u globalnoj situaciji, porastu protekcionizma i težnji ka „prekidu lanaca snabdevanja“. U ovakvim uslovima, Sajam uvoza postaje mesto u koje sve veći broj stranih kompanija polaže nade.

Ove godine završava se period 14. petogodišnjeg plana, a ujedno je i početak 15. petogodišnjeg plana. Na nedavno održanoj Četvrtoj plenarnoj sednici Centralnog komiteta KP Kine predstavljen je novi plan razvoja za modernizaciju na kineski način. Kao prvi važni ekonomsko-diplomatski događaj, CIIE je upravo u tom kontekstu pokazao svetu stabilnost i sigurnost.

Prvi oblik sigurnosti jeste otvorenost. „Izveštaj o globalnoj otvorenosti za 2025. godinu“, objavljen na 8. Međunarodnom ekonomskom forumu u Hongćiao, pokazao je da je globalni indeks otvorenosti u 2024. godini iznosio 0,7545, što predstavlja blagi pad od 0,05% u odnosu na godinu pre. Nasuprot tome, kineski indeks otvorenosti je porastao za 0,5% u odnosu na prethodnu godinu. Još je značajnije da se od 1990. do 2024. godine ovaj indeks popeo sa 0,5891 na 0,7634, što je porast od 29,6%, svrstavajući Kinu među zemlje sa najvećom otvorenošću na svetu.

Kao jedinstvena svetska platforma za uvoz, CIIE nudi i sigurnost kroz zajedničku dobit. Jedan od ključnih razloga zašto se ekonomska globalizacija danas suočava sa izazovima jeste nejednakost u njenom razvoju. Zbog toga Kina aktivno promoviše inkluzivniju globalizaciju, kako bi sve zemlje mogle da imaju koristi od razvoja.

Mnogi su primetili da je ove godine prvi put uspostavljena i posebna zona za najmanje razvijene zemlje. U njoj učestvuju ukupno 163 kompanije iz ovih zemalja, što je porast od 23,5% u odnosu na prošlu godinu. Broj izlagača iz Afrike porastao je za čak 80%.