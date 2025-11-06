Slušaj vest

Na pojedinim objektima krvlju su nacrtane svastike.

Policija je saopštila da je sve počelo kada je jedan muškarac kasno u sredu uveče prijavio da je na haubi svog parkiranog automobila primetio crvenkastu tečnost, sa nacrtanim kukastim krstom. Tokom pretrage područja, policija je naišla na desetine sličnih slučajeva.

Prema prvim rezultatima specijalnog testa, radilo se o ljudskoj krvi, ali njeno poreklo još nije poznato. Policija naglašava da u tom području nema tragova povređenih osoba i da su motiv i okolnosti incidenta potpuno nejasni.

Pokrenuta je istraga o oštećenju imovine i korišćenju simbola zabranjenih organizacija.

Hanau, grad u saveznoj državi Hesen, poznat je javnosti po terorističkom napadu.

Tamo je 2020. godine desničarski terorista Tobijas Ratjen ubio devet ljudi u napadu na šiša barove, nakon čega je ubio svoju majku i sebe.

