Najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.

Napad je bio tokom noći i izazvao je požar u industrijskoj zoni.

"Nakon terorističkog napada dronom na stambenu zgradu od 24 sprata, oštećeni su balkoni, a prozori na okolnim stanovima su razbijeni. Jedan 48-godišnji civil je poginuo", objavio je guverner regiona Andrej Bočarov na Telegramu.

Požar je izbio usled pada krhotina drona, a šteta je pričinjena u nekoliko gradskih okruga, dodao je guverner.

Prema tvrdnji ukrajinskih korisnika društvene mreže X cilj napada bila je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je bila u plamenu nakon udara.