Slušaj vest

Najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.

Napad je bio tokom noći i izazvao je požar u industrijskoj zoni.

"Nakon terorističkog napada dronom na stambenu zgradu od 24 sprata, oštećeni su balkoni, a prozori na okolnim stanovima su razbijeni. Jedan 48-godišnji civil je poginuo", objavio je guverner regiona Andrej Bočarov na Telegramu.

Požar je izbio usled pada krhotina drona, a šteta je pričinjena u nekoliko gradskih okruga, dodao je guverner.

Prema tvrdnji ukrajinskih korisnika društvene mreže X cilj napada bila je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je bila u plamenu nakon udara.

Stambenu zgradu je, prema mišljenju jednih, pogodio dron koji je skrenut sa rute ruskim elektronskim ometanjem, a po drugima udar je delo sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir koji je pokušao da obori bespilotnu letelicu i umesto toga projektilom pogodio neboder.

(Kurir.rs/Beta-AFP/X/Preneo: N. V.)

Ne propustitePlanetaPREOKRET? UKRAJINSKA ZASTAVA SE VIJORI U POKROVSKU! Objavljen snimak, jurišni puk "Skelja" čisti zgradu Gradskog veća od Rusa i vraća plavo-žuti barjak (VIDEO)
Ukrajina
PlanetaPOČELA PUTINOVA NAJVEĆA NOĆNA MORA, KINA ODBIJA RUSKU NAFTU! Državni giganti i manje rafinerije prepolovili uvoz, Kremlj gubi novac nakon primirja Trampa i Sija
Donald Tramp Vladimir Putin Si Djinping.jpg
PlanetaRUSKA OBALSKA STRAŽA SA ZASTAVOM "VAGNERA" NA GRANICI NATO! Posle kopnenih trupa zastrašivanje i na reci Narvi; Estonija: Jel to duh kuvara PRIGOŽINA? (VIDEO)
Estonija Vagner zastava gliser
PlanetaTRAMP DIŽE RUKE! "NEK SE RUSI I UKRAJINCI BORE, PONEKAD MORATE DA IH PUSTITE!" Ne da Tomahavke Kijevu i poručuje: Putin je izgubio milion vojnika (FOTO, AUDIO)
putin.jpg