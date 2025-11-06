POGOĐENA ZGRADA OD 24 SPRATA U VOLGOGRADU, IMA MRTVIH! Direktan udar tokom ukrajinskog napada na rafineriju, ruski PVO Pancir promašio dron? (VIDEO)
Najmanje jedna osoba je poginula u napadu dronom u Volgogradskoj oblasti u Rusiji, saopštile su lokalne vlasti.
Napad je bio tokom noći i izazvao je požar u industrijskoj zoni.
"Nakon terorističkog napada dronom na stambenu zgradu od 24 sprata, oštećeni su balkoni, a prozori na okolnim stanovima su razbijeni. Jedan 48-godišnji civil je poginuo", objavio je guverner regiona Andrej Bočarov na Telegramu.
Požar je izbio usled pada krhotina drona, a šteta je pričinjena u nekoliko gradskih okruga, dodao je guverner.
Prema tvrdnji ukrajinskih korisnika društvene mreže X cilj napada bila je rafinerija nafte u Volgogradu, koja je bila u plamenu nakon udara.
Stambenu zgradu je, prema mišljenju jednih, pogodio dron koji je skrenut sa rute ruskim elektronskim ometanjem, a po drugima udar je delo sistema protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir koji je pokušao da obori bespilotnu letelicu i umesto toga projektilom pogodio neboder.
(Kurir.rs/Beta-AFP/X/Preneo: N. V.)