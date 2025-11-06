NAPADNUT BROD KOD OBALE SOMALIJE! Pirati naoružani mitraljezima i raketnim bacačima uleteli na tanker koji plovi pod zastavom EVROPSKE države!
Pirati naoružani mitraljezima i raketnim bacačima granata (RPG) ukrcali su se u četvrtak na tanker kod obale Somalije, prema izveštajima sa terena.
Upozorenje britanske pomorske službe
Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorsku trgovinsku operaciju (UKMTO) izdala je upozorenje o napadu i upozorila brodove u tom području.
- Kapetan jednog broda prijavio je da mu se s krme približilo malo plovilo. To plovilo je otvorilo vatru iz lakog naoružanja i ispalilo RPG granate prema brodu - navodi se u saopštenju UKMTO-a.
- Neovlašćena lica sa malog plovila ukrcala su se na brod - dodaje se u izveštaju.
Meta - tanker pod malteškom zastavom
Privatna bezbednosna firma Ambrey takođe je potvrdila da je napad u toku, navodeći da je meta bio tanker pod malteškom zastavom koji je plovio iz Sike u Indiji ka Durbanu u Južnoj Africi.
Ambrey je dodao da napad izgleda kao delo somalijskih pirata, koji su prethodnih dana primećeni kako deluju u tom području.